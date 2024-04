Prisveksten har dempet seg: – Dette er balsam

Konsumprisindeksen steg 3,9 prosent fra mars 2023 til mars 2024. Fra februar til mars er det en stigning på 0,2 prosent.

– Prisveksten avtok for tredje måned på rad i mars. Siden årsskiftet har prisene økt betydelig mindre enn på samme tid i fjor, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Med unntak av september i fjor, har ikke tolvmånedersveksten vært under 4 prosent siden starten av 2022.

– Dette var gode nyheter! Jeg tror det var en viss frykt for at tallene i dag skulle være høyere enn forventningen. I så fall ville det bygget opp under forventningen som har tiltatt de siste ukene at rentekuttet må skyves til desember, sier sjeføkonom Kari Due-Andersen i Akershus Eiendom til TV 2.

RENTETRYKK: For boligeiere er det knyttet stor spenning til når det første rentekuttet kommer. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Dagens tall er bare en observasjon, og vi trenger flere for å si noe om trenden, men disse tallene tilsier enn så lenge at september fortsatt er på agendaen for rentekutt, forklarer Due-Andersen.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, trekker sobert frem andre faktorer hun mener kan gjøre at kuttene likevel ikke kommer i september.

– Et høyere lønnsoppgjør enn ventet samt en svak krone bidrar imidlertid til at det er en klar risiko for at kuttet kan utsettes, mener Haugland.

Andre er mer optimistiske:

– Dette er balsam for Norges Bank når de nå planlegger rentebanen i høst, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank til TV 2.

– Dette er kjempegode nyheter. Det er lavere enn markedet og Norges Bank hadde ventet, både for samlet og kjerneinflasjon, mener Knudsen.

Venter kutt i høst



Knudsen mener nedgangen er viktig sett i lys av lønnsoppgjøret, som har vært høyere enn anslagene til Norges Bank. Nå mener han rente- og inflasjonseffekten av det gode lønnsoppgjøret blir utlignet.

– Selv om dagens inflasjonstall er en opptur, tror jeg Norges Bank holder seg til planen om rentekutt i september. Sjansene for at kuttene starter i september, har uansett økt kraftig nå, mener Knudsen.

Økonomisjef Dane Cekov i Nordea Markets er ikke enig i spådommen om første kutt i september – men tror det blir et kutt før året er omme:

– Inflasjonstallene er gode nyheter for norske husholdninger og norsk økonomi, da de antyder at reallønnsveksten kan bli enda bedre enn forventet i år. Vi holder fortsatt en knapp på at første rentekutt ikke kommer før desember, sier Cekov i en pressemelding.

– Vi må se opp

– På den positive siden så var dette lavere enn forventet og lavere enn det Norges Bank hadde sett for seg. De ventet en kjerneinflasjon på 4,7 prosent, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Samtidig har vi fått et lønnsoppgjør som er tilsvarende høyt. Så tallene slår nok ganske nøytralt ut for Norges Bank sin del. Men dette er fortsatt spennende, fortsetter han.

SPÅR OM RENTA: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov sier Handelsbanken har hatt prognose om første rentekutt i desember en stund – og at denne står seg. Foto: Per Haugen / TV 2

Hov og Handelsbanken tror fortsatt at det første rentekuttet først vil komme i desember.

– Men det er vanskelig å konkludere endelig. Det er fortsatt stor usikkerhet. Vi må se veldig opp for inflasjonstallene i USA i dag. Det kan være vel så viktig å følge med på. Det vil være avgjørende for når den amerikanske sentralbanken kutter renten, sier han.

Påsketilbud hjalp

Det som trakk veksten mest ned i mars var prisutviklingen på energivarene strøm og drivstoff.

Drivstoffprisene falt 1,9 prosent fra februar til mars i år, mens prisene på elektrisitet sted 1,5 prosent den siste måneden.

I den samme perioden gikk prisene på mat ned 1,9 prosent, med likevel var prisene 6,1 prosent høyere enn for ett år siden.

– Det er vanlig at matprisene faller i forbindelse med påske. Tilbud på flere klassiske påskevarer som sjokolade, kaffe, appelsiner og lammekjøtt bidro til at prisene på matvarer samlet sett gikk ned i mars, sier Espen Kristiansen i SSB.