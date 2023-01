Prins Harry shottet tequila i New York før boklansering

Mens den første kunden stod ensom utenfor bokhandelen i London for å kjøpe prins Harrys selvbiografi «Spare,» shottet hovedpersonen selv tequila på The Late Show med Steven Colbert på Manhattan.

Bare det store pressekorpset utenfor bokhandelen Waterstones i ærverdige Oxford Street røper at verdens mest omtalte bok for blir sluppet akkurat i dag.

PRESSE-PRESS: Stort presseoppbud i på Waterstones bokhandel i London da den åpnet, men få kunder. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Trist og overrasket

For ved åpningstiden klokken 06 er er en ensom kvinne eneste kunde på jakt etter prins Harrys skandaleombruste selvbiografi.

– Jeg er ganske overrasket og det gjør meg trist at det er så få folk her, sier Carolyn Lennon til TV 2.

FØRST: Carolyn Lennon var først i køen for å kjøpe den nye Prins Harry-boken. – Jeg har gleder meg til å lese den, og har bestilt lydboken også, forteller Carolyn Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg trodde ikke at jeg skulle være den eneste som er her. Jeg skulle gjerne likt å diskutere boken med andre kunder, sier hun videre.

Tok Manhattan først

Mens bokbomben tirsdag ble sluppet verden over, var prins Harry på en promoteringsblitz av de sjeldne på Manhattan.

Mandag morgen startet prinsen dagen med å dele nye detaljer fra biografien sin på TV-programmet «Good morning America».

PRINS PÅ MANHATTAN: Prins Harry på vei ut fra The Late Show med Steve Colbert spilt inn i Ed Sullivan Theatre på Manhattan. Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com

Mandag ettermiddag deltok Hertugen av Sussex ifølge tabloidavisen Daily Mail på The Late Show med Steven Colbert.

Der fikk prinsen blant annet servert tequila-shots, muligens for å skylle ned spørsmålene etter Colberts tradisjonelle 15 spørsmåls-quiz.

På vei inn i det legendariske Ed Sullivan Theater, der programmet blir spilt inn på Manhattan, ble Harry avbildet ledsaget av en vakt utstyrt med en våpenkoffert merket Glock.

VÅPENKOFFERT: En sikkerhetsvakt med en våpenkoffert merket "Glock" fulgte prins Harry på Manhattan. Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com

Prinsen har tidligere gitt uttrykk for at han mener trusler mot han og familiens liv ikke ble tatt alvorlig nok, og at det var en av grunnene til at han valgte å bryte med kongefamilien og søke lykken i USA.

Frykter for familien

I boken forteller Harry selv at han har drept 25 Taliban-soldater da han tjenestegjorde som angrepspilot i Afghanistan, noe flere sikkerhets-, og forsvarseksperter har karakterisert som både farlig og usmaklig.

Heller ikke Carolyn Lennon, som i London har sikret seg et eksemplar av «Spare», syns Harry burde ha avslørt detaljer om oppdraget som helikopterpilot.

GLEDER SEG: Carolin gleder seg til å lese boken, men delen om krigen i Afghanistan mener hun Prins Harry kunne ha spart seg for. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg skulle ønske han ikke snakket om krigen i Afghanistan. Det er det eneste jeg kan kritisere han for. Han burde ikke gjort det, mener hun.

Opplysningene i boken til prins Harry har slått ned som en bombe i Storbritannia.

I boken kommer det fram flere sjokkerende opplysninger og anklager mot den britiske kongefamilien.

I memoarboken forteller han blant annet at broren, prins William, skal ha slått ham ned, at han tok kokain som 17-åring, om da han mistet jomfrudommen og at han ikke ville at faren skulle gifte seg på nytt.

FOTOGEN: En pressefotograf tar bilde av «Spare»-utstillingen hos Waterstones bokhandel på Piccadilly i London. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I skyggen av sin bror og sin mor

En rød tråd gjennom boken er det dramatiske dødsfallet til prinsesse Diana, Harrys mor, og hvordan det påvirket og endret livet til hertugen.

Utenfor bokhandelen i London har det nå samlet seg et stort presseoppbud. Lennon kan nesten ikke vente med å fordype seg i boken.

– Jeg liker coveret, jeg har sett intervjuene og jeg gleder meg til å ta fatt i boken for å lese om familien. Jeg skal faktisk også høre lydboken, sier Lennon.

– Jeg ønsker å lære mer om oppveksten hans og forholdet mellom Harry og William. Jeg gleder meg også til å lese om prinsesse Diana og hans refleksjoner rundt hennes død, avslutter hun.