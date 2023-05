Prins Harry og hertuginne Meghan i «nær katastrofal» biljakt med paparazzier

Biljakten skjedde etter at Meghan og Harry deltok på en prisutdeling i New York tirsdag.

Prins Harry, hertuginne Meghan og hennes mor Doria Ragland skal ha blitt jaget av paparazzier i over to timer tirsdag.

Prinsen skal ha filmet

– Denne nådeløse forfølgelsen, som varte i over to timer, resulterte i flere nesten-kollisjoner som involverte andre sjåfører på veien, fotgjengere og to politibetjenter fra NYPD, sier prinsens talsmann i en uttalelse.

Han sier episoden kunne endt med katastrofe, og at den førte til flere nestenulykker.

Harrys mor, prinsesse Diana, ble drept i en biljakt i 1997.

– Med tankene på traumene han har i forbindelse med morens død, er dette i hvert fall ikke en hyggelig opplevelse, sier TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.



Detaljene i det som skjedde er fortsatt ikke helt klare, men her er det vi vet hittil:

Tirsdag kveld var første gang paret var til stede ved en offentlig anledning etter at Harry deltok på kroningen.

Paret forlot Ziegfeld Theater der Meghan Markle ble tildelt prisen «Women of Vision» for 2023. Gloria Steinem, som er en kjent kvinnesaksaktivist, delte ut prisen.

Etter prisen holdt Markle en tale. Det er tatt flere bilder fra hendelsen, der parret stiller foran kameraene på vei inn. Klokken 22.00 lokal tid forlot de arrangementet. Også fra dette tidspunktet ble det tatt bilder mens de tre er på vei ut i en taxi.

Hva som skjedde etterpå, er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Prinsen talsmann sier til Page Six at de umiddelbart ble forfulgt av tolv paparazzi. Andre kilder sier til nettstedet at en fotograf krasjet inn i en bil, mens en annen nesten kjørte ned en politibetjent. Av de tolv som hadde hengt seg på først, var det etter hvert bare fire igjen.

Prins Harry skal ha filmet med mobilen i løpet av hendelsen. Ifølge talsmannen skal sikkerhetsansatte også ha samlet bevis.

Sikkerhetsproblemer

Prins Harry har anlagt søksmål mot den britiske staten, og bare timer før biljakten kom et nytt utspill fra myndighetene:

– Britisk politi er ikke til salgs, uttalte de, som svar på Prins Harrys tilbud om å betale politiet for å sørge for sikkerheten for ham og familien. Det kan ikke politiet godta, for det kan skape et inntrykk av at rike individer kan kjøpe beskyttelse fra politiet.

Prins Harry hadde tidligere livvakter som var ansatt i det britiske politiet, men disse ble trukket tilbake da han brøt med kongehuset og begynte et nytt liv i USA.

Harry fryktet at det kunne skje

Saken ble først omtalt i amerikanske medier, og foreløpig er ikke hendelsene bekreftet fra offisielt hold.



Kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud Hansen Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen sier at hvis talsmannens beskrivelse av hendelsene er riktig, må dette ha vært en forferdelig opplevelse for Prins Harry.

– Den røde tråden i boka hans er jo prinsesse Dianas død og den biljakten. Han har tidligere sagt at frykter at dette kan gjenta seg. Flere ganger, sier Schulsrud-Hansen.

Ikke overraskende

Samtidig er prinsen i en svært sårbar situasjon akkurat nå, påpeker kongehuseksperten. Prinsen har ikke vært tilgjengelig for pressen på en stund, samtidig som det er flere ferske hendelser pressen gjerne skulle intervjuet ham om.

– Det kom for kort tid siden ut en stor dokumentar, han har gått ut med mye informasjon som ikke har vært kjent tidligere. For ikke å snakke om kroningen. Han har ikke latt seg intervjue etter det, sier Schulrud-Hansen.



– Det er mange som vil snakke med ham nå.

Han understreker at det på ingen måte vil unnskylde en biljakt. Poenget er å påpeke at mange vil ha tak i prinsen akkurat nå, og at han samtidig har vært under sterkt press.

Schulrud-Hansen følger også nøye med på om det kommer flere stemmer som kan fortelle hva som skjedde.

– Det prins Harry sier stemmer ikke alltid med det andre oppfatter, og dette passer fint inn det narrativet han har bygget opp. Samtidig vil det ikke overraske meg om det er sant at de har vært utsatt for en slik nær katastrofal biljakt, sier han.



Saken oppdateres!