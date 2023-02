Foran en kongress der demokratene er i mindretall og med meningsmålinger som viser støtte på under halve befolkningen gikk president Joe Biden på talerstolen i natt – og han ga ingen signaler om at det er på tide å gi seg.

Da president Joe Biden hadde talt i en time og tolv minutter utbrøt kommentatoren på Reuters direktesending at dette var en president «I fyr og flamme». Den tradisjonsrike årlige talen om rikets tilstand regnes også som en forhåndslansering av presidentens valgkampanje, derfor var mange på utkikk etter signaler om hvorvidt Biden planlegger å ta nyvalg, tross høy alder og begredelige meningsmålinger.

– La oss gjøre jobben ferdig

Biden skulle redegjøre for rikets tilstand, ikke lansere et kandidatur, men gjennom hele talen gikk setninger igjen som «La oss gjøre jobben ferdig» og «Vi har bare så vidt begynt».

Ifølge CNN sa han «finish the job» hele 12 ganger i løpet av talen.

Det var ingen signaler å fange opp om at han planla å sende stafettpinnen videre til en annen demokrat før neste valg.

Et annet tema som gikk gjennom talen som en rød tråd, var Bidens gjentatte oppfordring til å samle republikanere og demokrater om felles mål. Det blir han pent nødt til hvis han har tenkt til å få gjennomført noe fremover, for uten republikansk støtte: Republikanerne har 222 representanter mens demokratene har 213. Han er avhengig av støtte fra i hvert fall noen av republikanerne for å få gjennomslag for det han nå har planlagt.

Her er talens høydepunkter løpende:

– USAs historie er en historie om motstand og utholdenhet, begynner han.

Han har flere politiske seiere å peke tilbake på. Nye arbeidsplasser, lovet og levert applauderes av kongressen.

– Igjen og igjen har demokrater og republikanere vist at vi kan stå samlet, sier han, og fremhever samholdet i det noen har hevdet er et splittet USA.

– Folket sendte oss en klar melding. Å kjempe for kampens skyld, makten for maktens skyld, konflikten for konfliktens skyld, bringer oss ingen vei, sier Biden.

Biden trekker frem flere eksempler på at USA har handlet i fellesskap, blant annet for å forsvare Europa.

Ikke noe annet sted på jorden har et bedre utgangpunkt for vekst enn USA, sier Biden.

– For å få den sterkeste økonomien må vi også ha den sterkeste infrastrukturen, sier han, til den hittil høyeste applausen fra kongressen.

Han takker republikanerne som har vært med å stemme frem ny infrastruktur - og de som stemte mot den. For han peker igjen på at han er hele USAs president. Vi skal stå sammen om å utvikle infrastrukturen, sier han.

Biden tar opp det overprisede helsesystemet i USA.

Han vil få på plass reduserte priser for reseptbelagte medisiner.

– Hvis noen forsøker å øke kostnadene for reseptbelagte medisner, kommer jeg til å legge ned veto, sier Biden med hevet pekefinger mot kongressen, som applauderer.

Biden sier kort om klima at han er stolt av at USA endelig har tatt utfordringen.

– Vi kommer til å trenge olje og gass en stund til, men det er mye annet vi kan gjøre, sier han.

Kongressen applauderer når han sier at det fortsatt trengs olje og gass, og han går raskt videre til å snakke om skatt.

Engasjementet i salen stiger når han snakker om å få de rike til å betale mer skatt. Han peker på ulikheten mellom skatt på inntekt og skatt på penger, og lover å øke skatten på de som har formue og investeringer og på de store selskapene. Det er ikke bare arbeidsinntekten det skal skattes av.

– De rike og de store selskapene skal betale sin del, sier han, og fortsetter:

– Ingen milliardær skal betale mindre skatt enn en lærer eller en brannmann.

Biden avslutter stadig resonnementer med «Let´s finish the job» – La oss gjør jobben ferdig. Formuleringen gikk igjen flere ganger. Det kan tyde på at Biden har planer om å stille til gjenvalg.

Underveis i Talen reiser Tyre Nicols foreldre seg, og Biden taler direkte til dem. Tyre Nicols døde etter at han ble mishandlet av politiet.

– Noe godt må komme ut av dette, sa Nicols mor etter at han døde. Og nå lover Biden at det skal skje.

– Vi må gjøre det vi vet i hjertene våre at vi er nødt til å gjøre. Vi må samles om politireform, sier han. Biden ønsker å få lover på plass som gjør at personer som kan utgjøre en risiko for seg selv og andre ikke skal få eie våpen.

Etter å ha gitt sin støtte til Ukraina, går Biden løs på Kina:

Han påpeker at USA ikke ønsker konflikt. De ønsker konkurranse.

– Men hvis Kina truer oss vil vi handle for å forsvare vår suverenitet, sier Biden med hevet stemme til ny applaus fra kongressen.

Dette er en tale til kongressen, og Biden har også med poenger som treffer hjertesakene til flere av de som sitter i salen.

Når han tar opp narkotikatrafikk, selvmord blant militærveteraner og kreftsykdom, kan man se kameraet flytte seg til kongressrepresentanter som tydelig reiser seg og applauderer med følelse. Dette er viktige hjertesaker for enkeltrepresentanter, helt uavhengig av om de er demokrater eller republikanere.

- La oss kurere kreft slik vi kjenner den, sier han, etter å ha fortalt historien til en fireåring som har vunnet kampen mot kreft, og pekt ut foreldrene hennes som er på besøk i salen. Historien er rørende, og Biden forteller den med følelse.

Det er verd å merke seg at like etter disse hjertesakene peker han på samarbeidet mellom partiene - samarbeidet mellom republikanere og demokrater.

- Vi må ikke se hverandre som fiender, men som amerikanere. Andre land er basert på etnisitet, men vi er landet som er basert på en idé. Fordi landet er sterkt, er rikets tilstand sterk, sier han med patos.

Han gikk av talerstolen etter en time og tolv minutter, og republikanerne kom i etterkant med replikker til talen.