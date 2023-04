Politipatrulje ble truet med kniv - avfyrte varselskudd mot mann i Lier

En mann er pågrepet etter at han gikk til angrep på en politipatrulje med kniv i Lier.

Politiet har skutt varselskudd mot en mann som truet og angrep en politipatrulje med kniv da de bisto helsevesenet på en velferdssjekk i Lier kommune tirsdag ettermiddag.

ANGRIPER: Mannen i 30-årene veivet med kniven og gikk mot politifolkene på stedet. Foto: TV 2-tipser

Mannen, som er i 30-årene, er pågrepet. Han ble skadet i pågripelsen, opplyser politiet.

– Ingen andre enn gjerningspersonen fremstår skadet. Vi har sperret av hele området og etterforsker hendelsen blant annet ved å ta vitneavhør, skriver politiet.

Se den dramatiske hendelsen i videovinduet øverst!

Mannen skal ikke være alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Trond Egil Groth til TV 2.

– Han ble skadet i forbindelse med politiets pågripelse, og ble eksponert for pepperspray, tjenestehund og mulig noe mer. Men vi har ikke alle detaljene per nå, sier han.

PÅ FILM: En forbipasserende filmet situasjonen fra andre siden av gaten. Foto: TV 2-tipser

– Skremmende

Sivert Knutsen Skui forteller at han var på treningssenteret like ved da han plutselig så dramaet som skjedde utenfor.

– Jeg så en mann som holdt det som så ut som en stor kjøkkenkniv som gikk mot politiet, sier han.

Han forteller at politiet trakk seg unna, og at mannen da gikk til angrep på den ene politibilen.

– Han knivstakk alle hjulene på bilen og stakk også ruta.

LIER: Det ble en dramatisk kveld i Lier. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Samtidig som mannen gikk til angrep på bilen, og stadig vekk beveget seg nærmere politiet kom det flere patruljer på stedet. Politiet begynte da å skyte varselskudd og finne frem skjold.

Etter det Skui kunne se, ble skuddene avfyrt mot bakken.

– Det var litt skremmende. Da de siktet på mannen så stod de vendt mot oss på treningssenteret. Men jeg følte at jeg stod trygt inne på treningssenteret.

UTRYKNING: Det var flere politibiler og ambulanser på stedet. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Skui selv var alene på trening, men sier at det virket som at alle på treningssenteret snakket om det i ettertid. Selv opplevde han at politiet håndterte situasjonen på en bra måte.

– De andre på senteret sa at det var ganske sykt. Det er jo ikke hver dag slikt skjer i Lier.

Truet patruljen

Politiet skulle bistå rutinemessig på et helseoppdrag slik at helse skulle få kontakt med mannen.

– Han kom mot oss med kniv i hevet stilling og truet patruljen.

I tillegg kuttet han opp et dekk på politiets tjenestebil, opplyser Groth.

Det er foreløpig ikke tatt ut siktelse mot mannen. Politiet jobber med å sikre åstedet og snakke med vitner.

– Det var mange personer i området, og vi prøver blant annet å skaffe oss video av hendelsen fra de som har vært der.