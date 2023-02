Politiets teori er styrket: Mener det er drap og selvdrap

Politiet ble varslet av et vitne, som kjenner en av de avdøde. Alle de tre avdøde – to menn og én kvinne – skal være i familie.

Under en pressekonferanse fredag sier politiet at de mener at det er snakk om drap og selvdrap.

– Vi er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen og vi etterforsker etter flere hypoteser. Det er likevel slik at funnene som er gjort frem til nå, gjør at politiets hypotese om at det er snakk om to drap og et selvdrap er forsterket, sier etterforskningsleder Eivind Gulseth.

– Vi mistenker at den ene har drept de to andre og deretter tatt sitt eget liv, gjentar han.

Politiet ønsker også å finne ut hvem som har prøvd å få kontakt med de avdøde de siste dagene.

Vitnet tok kontakt med politiet etter at vedkommende ikke hadde klart å få kontakt med avdøde.

De mener å vite hvem de døde er, men mangler hundre prosent sikker identitet. Politiet har varslet noen av de pårørende, men har ikke lykkes å komme i kontakt med alle.

Politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere hvilke funn og beslag som er gjort på åstedet.