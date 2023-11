Politiets Fellesforbund: Norge er på vei mot «svenske tilstander»

ROPER VARSKU: Unn Alma Skatvold, leder i Politiets fellesforbund, frykter Norge er på vei mot «svenske tilstander». Foto: Jonas Been Henriksen

Politiets Fellesforbund anklager politikere for å bortforklare situasjonen, og sier tiden er inne for handling.

Forbundsleder Unn Alma Skatbold i Politiets Fellesforbund mener Norge er på vei mot «svenske tilstander». I en pressemelding legger hun frem flere begrunnelser til betegnelsen:

Negativ kriminalitetsutvikling

Negativ bemanningsutvikling

Nedbygging av fagmiljø

For stor arbeidsbelastning og økt sykefravær

Skjerpet trusselbilde og økt konfliktnivå i samfunnet

Politikere som bortforklarer

– Det har ikke manglet på advarsler mot den utviklingen vi nå ser. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om kriminalitetsutviklingen, som Kripos i 2015, 2016, 2017, 2019 og 2023. Anmeldelser av unge lovbrytere øker, særlig blant de yngste barna er utviklingen urovekkende, sier Unn Alma Skatvold.

Forbundslederen viser til at antall årsverk i politiet har blitt redusert med nesten 400 hittil i år, samtidig som 462 nyutdannede politibetjenter står uten jobb. Samtidig er trusselbildet i samfunnet skjerpet, mens politiet utfordres av økt gjengkriminalitet – slik som skyteepisoden i Moss tirsdag kveld.

– Tiden er inne for handling. Om ikke, så har vi snart «svenske tilstander». Vi må som et første mål få alle de nylig utdannede politifolkene i jobb, samt de som går ut Politihøgskolen i 2024. Dernest må vi ha på plass en langtidsplan som sikrer både en gradvis økning av bemanningen og en forutsigbar plan for drift og investeringer, avslutter Unn Alma Skatvold.

ETTERFORSKNING: En svensk statsborger i 30-årene ble skutt flere ganger i Moss tirsdag kveld. Flere medier melder at det kriminelle nettverket Foxtrot knyttes til hendelsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Støtte fra Listhaug

TV 2 har bedt justisminister Emilie Mehl svare på kritikken fra PF. Departementet varsler at et svar vil komme torsdag.

Sylvi Listhaug stiller seg bak kritikken fra Politiets Fellesforbund, og Frp-lederen krever umiddelbar handling fra regjeringen.

– Advarslene fra både Kripos og Politiets Fellesforbund som igjen rykker ut og frykter svenske tilstander står i grell kontrast til hvor lett regjeringen virker å ta denne problemstillingen. Nå er det på tide å våkne, sier Listhaug i en e-post til TV 2.

– Da jeg tidligere i høst tok opp dette med statsminister Støre mente han at dette var en debatt som hørte mer hjemme i den svenske Riksdagen enn i Stortinget. Det viser at vi har en statsminister som ikke forstår alvoret i denne situasjonen, sier Listhaug.

– Forstår ikke alvoret

Frp-lederen etterlyser blant annet finansering av et nytt gjengprosjekt, og viser til at partiet har øremerket 150 millioner kroner til dette i sitt alternative statsbudsjett. I regjeringens budsjett er det foreløpig satt av 15 millioner kroner til å bekjempe gjengkriminalitet.

– Det siste året har regjeringen bygget ned politiet. Mens svenske gjenger øker sin aktivitet i Norge, har regjeringen sørget for at det blir færre politifolk i nesten hele landet. Bare i Oslo det siste året har det blitt 120 færre politifolk. Det vitner om en regjering som fremdeles ikke har forstått alvoret, avslutter Listhaug.

UTFORDRET: Sylvi Listhaug presset statsminister Jonas Gahr Støre om situasjonen under onsdagens spørretime i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviste tidligere onsdag «svenske tilstander» i Norge. Han sier at regjeringen tar episoder som knyttes til utenlandske nettverk på alvor.

– Det som skjedde i Moss i går, har jeg fulgt nøye. Det er jo også dypt urovekkende at det er skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, og foreldre er og henter, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag.