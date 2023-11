Politiet vil overføre etterforskning av Tynset-drapet til Tyskland

Tysk politi vil trolig fortsette etterforskningen etter at en 24 år gammel kvinne ble funnet skutt og drept i Tynset i oktober.

Norsk politi vil overføre etterforskningen av drapet på en tysk kvinne, som ble funnet i et fjellområdet ved Kvikne i Tynset i oktober, til tysk politi.

– Dette er et alvorlig lovbrudd som angår tyske borgere, samt at de pårørende er bosatt der, sier politiadvokat Mali Svendsen til TV 2.

Ifølge Svendsen har også tyske myndigheter uttrykt at de ikke ønsker at den siktede skal bli utlevert til Norge. Dermed er det sendt et forslag til riksadvokaten om å overføre etterforskningen til Tyskland.

Funnet skutt og drept

Den 24 år gamle kvinnen ble funnet skutt og drept i et fjellområde på Kvikne i Tynset etter at hun og kjæresten (29) var på bobilferie i Norge i månedsskifte september/oktober.

Obduksjonen viser at kvinnen hadde to skuddskader, samt at hun var påført brannskader etter sin død.

– De kom til Norge ved Svinesund kvelden 28. oktober, og de neste dagene reiste de nordover. De kom noen kilometer nord for Trondheim før de dro nedover igjen.

Meldt savnet

Den 4. oktober tok mannen ferje fra Oslo til Danmark alene, dagen etter at politiet mener de var på Kvikne. Kvinnen ble meldt savnet da hun ikke møtte på jobb eller svarte på meldinger.

Mannen ble senere pågrepet og siktet for drapet av tysk politi, som fant den savnede kvinnens mobiltelefon og lommebok, samt flere våpen, i et lokale han leide.

– Det går noe tid. Dette startet som en savnetsak etter noen dager, der hennes pårørende varsler politiet. Tysk politi har vært veldig på, og sendte tidlig bistand til Norge for å gjøre undersøkelser om hva som har skjedd. Han ble pågrepet like før vi fant avdøde, sier politiadvokaten.

Har ikke erkjent drap

Ifølge tysk politi har kjæresten forklart at kvinnen var død og hvor hun lå, men han har ikke erkjent å ha drept henne. Ifølge Svendsen vet ikke politiet hva som er motivet for drapet, da siktede ikke har ønsket å forklare seg utover en uttalelse han ga via sin forsvarer da han ble pågrepet.

Norsk politi har kartlagt reiseruta de to hadde i Norge, tatt avhør av vitner som kan ha observert dem, gjennomført obduksjon av kvinnen og gjort flere beslag i forbindelse med åstedsundersøkelser.

– Dersom saken blir avsluttet i Norge, vil vi bistå tyske myndigheter med alt det de måtte ønske bistand til, sier politiadvokaten.