Politiet tror narkotikarivaler står bak eksplosjonene

En rekke voldshendelser har rystet Stockholm de siste månedene. Politiet arbeider ut fra en teori om at to kjente skikkelser i narkotikamiljøet står bak serien med voldshendelser.

En 24-åring som antas å være «Sundsvalls knarkkung» og en mer ukjent aktør som kalles «den kurdiske reven» kjemper om narkotikamarkedet i Sundsvall, skriver Aftonbladet. Konflikten er en av fire årsaken til voldsbølgen som har foregått i Stockholm siden slutten av 2022.

Brutal kamp om narkotikamarked

Den 36 år gamle mannen som går under tilnavnet den kurdiske reven er etterlyst i forbindelse med omfattende narkotikalovbrudd og drap, skriver Aftonbladet. Drapet fant sted utenfor Bandidos lokaler i Haninge i mars 2022, der en mann ble funnet skutt og drept. 26-åringen er mistenkt for å ha planlagt drapet, ifølge påtaleansvarlig Anna Hankkio.

Påtalemyndigheten i Sverige kobler nettverket til flere typer aktivitet utover narkotikahandel: Det skal dreie seg om inndriving av gjeld, voldsepisoder og konflikter med andre kriminelle. 26-åringen har lenge vært etterlyst, og det har tidligere vært kjent at han har oppholdt seg i Tyrkia. Påtalemyndigheten i Sverige har bedt om å få ham utlevert, men det har ifølge Aftonbladet blitt avslått av tyrkiske myndigheter.

Den 24 år gamle rivalen har for øyeblikket en lederposisjon i det Aftonbladet omtaler som Dalen-nettverket. Han styrer ifølge avisen narkotikamarkedet i Sundsvall. Markedet beskrives som attraktivt for kriminelle på grunn av den høye etterspørselen.

– Her er det mye penger å tjene, sier en kilde til Aftonbladet. Det er dette markedet «den kurdiske reven» og hans allierte forsøker å ta over.

SPRENGT: 24-åringen knyttes til ett av selskapene som har adressen i bygningen som ble rammet av en eksplosjon onsdag. Foto: Marko Säävälä / TT/ NTB

Voldsepisoder rettet mot 24-åringen

24-åringen befinner seg i øyeblikket utenlands, og derfor er volden rettet mot andre i nettverket hans, ifølge avisen. Disse knyttes til mannens nettverk:

Den 24. januar ble det skutt mot en bolig i forstaden Kallhäll. Der bodde en person knyttet til 24-åringen. Ingen ble skadet. Den 14. januar ble det igjen skutt mot en bolig i Märsta. Også der bodde en person som sto 24-åringen nær. Også restauranten der sprengladningen ble plassert tirsdag morgen knyttes til bekjente av 24-åringen. Det skal dreie seg om personlige forhold, og ikke være relatert til 24-åringens narkotikaaktivitet. Et selskap i den ubebodde bygningen i Kista, som fikk fasaden sprengt bort onsdag, knyttes også til 24-åringen.

Voldsepisoder rettet mot «reven»

24-åringen er mistenkt for å stå bak flere voldshendelser der personer koblet til «den kurdiske reven» har blitt angrepet.

Natt til torsdag ble det skutt mot en bolig i Husby i Stockholm. En person som bor der har også koblinger til «reven». Også en bolig i Uppsala ble beskutt, og ifølge Aftonbladets opplysninger antas også dette å være et angrep rettet mot 36-åringen.

Nyttårsaften ble tre personer skadd i en skuddløsning i Vällingby i nordvestre Stockholm. Skuddvekslingen kobles til to rivaliserende narkotikanettverk i Farsta. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Flere konflikter

Konflikten mellom de to narkotikaselgerne er en av flere årsaker til at Stockholm har vært utsatt for tilnærmet daglig skyting og eksplosjoner.

I tillegg kan en rekke skyteepisoder og eksplosjoner kobles til mordet på artisten Einár. En teori er at konflikten handler om hevn for det uløste drapet.

Et drap som fant sted nyttårsaften i Vällingby kan også kobles til en sprengladning i Grimsta. I tillegg kobles flere voldshendelser under julehelgen og nyttårshelgen til rivaliserende narkotikanettverk i Farsta.

Ti personer pågrepet

Politiet har pågrepet ti personer i forbindelse med eksplosjonene, og at de er mistenkt for blant annet allmennfarlig ødeleggelse. Dette sier politiets talsperson Ola Österling til Sveriges Radio torsdag. Også han peker på sammenhengen mellom eksplosjonene.

– Det er høy sannsynlighet for at dette på et eller annet vis kan kobles til konfliktene som har resultert i flere eksplosjoner, drapsforsøk og drap, sier Österling til TT.