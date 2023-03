Politiet tror en slange har drept Ben – så kommer sjokkbeskjeden

DREPT: Slangeoppdretteren Ben Renick ble funnet drept i sitt eget hus. Politiet trodde først han ble drept av en slange, men sannheten var en helt annen. Bildet til venstre viser Ben i sine yngre dager med en slange. Bildet til høyre viser deler av det grusomme synet som møtte politiet. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Torsdag 8. juni 2017 i New Florence, Minnesota, USA.

Lynlee Renick kommer hjem og finner ektemannen, 29 år gamle Ben Renick, drept. Hodeskallen er knust og blodet flyter utover gulvet.

Lynlee tilkaller svogeren sin, Sam Renick, som bor i nabohuset. Han blir hysterisk når han ser sin døde lillebror og ringer umiddelbart nødnummeret 911.

Politiet ankommer og er nærmest sjokkert over hva de ser. I tillegg til et blodig åsted, er det slanger over alt. Ben drev nemlig med oppdrett av slanger. Farlige slanger. Ekspertisen hans var anaconda og pyton.

Politiets umiddelbare teori er at en av slangene har kveilet seg rundt hodet til Ben, og strammet grepet til hodeskallen imploderte.

DREPT: Ben Renick ble funnet drept i juni 2017. Her er han med kona Lynlee. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Nervøst går politiet rundt i huset for å undersøke. De tror det er en livsfarlig slange på avveie som kan angripe hvem som helst, når som helst. Flere av slangene er lange og store og veier 200 kilo. De sjekker om noen av slangeburene er tomme – men alle slangene er der de skal være.

Samtidig sier enken Lynlee gråtkvalt til politiet at en slange aldri ville gjort noe slikt.

Når rettsmedisineren er ferdig med undersøkelsen av liket, kommer sjokkbeskjeden som bekrefter hva Lynlee har sagt hele tiden:

Det er ikke en slange som har drept Ben. Han har blitt skutt åtte ganger i hodet.

Turbulent forhold til storebroren

Allerede som barn var Ben fascinert av slanger, og som voksen skapte han et yrke av interessen. Han var kjendis i USAs slangemiljø og drev Renick Reptiles, en bedrift som avlet og solgte slanger. Han solgte slanger for tusenvis av dollar per stykk – og Ben hadde tusenvis av slanger hjemme på gården.

SLANGEBUSINESS: Ben Renick jobbet med oppdrett og salg av slanger. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Politietterforskerne mistenker at Ben ble drept under et ran som gikk utrolig galt, men teorien avvises når det viser seg at verken slanger eller verdigjenstander er borte.

De vender så blikket mot Bens storebror, Sam, som bodde i nabohuset. I avhør nekter Sam for å ha noe som helst med brorens drap å gjøre, men legger ikke skjul på at de hadde et komplisert forhold. Selv om de var brødre og naboer, var de ikke omgangsvenner. Sam irriterte seg over broren, fordi han snakket altfor ofte om hvor mye penger han tjente.

Brødrene hadde også kranglet om eierskapet til tomten de bodde på. Da foreldrene deres døde med kort tids mellomrom, arvet Ben gården og tomten, mens Sam fikk pengene. Sam krevde senere at Ben skulle gi ham halvparten av tomten, noe Ben nektet å gjøre.

ARVEGODS: Dette er gården i Minnesota hvor brødrene Ben og Sam Renick bodde. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Politiet fortsetter å granske Sam, og inviterer Lynlee til avhør om svogeren. Hun beskriver Sam som en konfronterende, deprimert og ustabil mann – helt motsatt av hvordan Ben var – og anser det ikke som usannsynlig at han er morderen.

Men et komplisert familieforhold er ikke bevis for å ha drept noen, og det er ingen beviser som peker på Sam.

Etter lang tids etterforskning, nedprioriteres det uoppklarte Ben Renick-drapet.

Gjennombrudd i saken

Tre år senere, i januar 2020, skjer et avgjørende gjennombrudd i saken: Brandon Blackwell arresteres for personforfølgelse og brudd på besøksforbud.

SAKSGJENNOMBRUDD: Brandon Blackwell, ekskjæresten til Lynlee, fortalte til politiet at Lynlee drepte ektemannen Ben. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Brandon hadde innledet et forhold til Lynlee noen måneder etter drapet på Ben. De fikk et barn sammen. Forholdet endte ikke lykkelig og Lynlee tok ut besøksforbud mot ham.

I et forsøk på å få en formildende straff, hevder Brandon i politiavhør at han har informasjon om hvem som drepte Ben Renick. Brandon forteller at han stilte flere spørsmål til Lynlee om drapet på Ben, og hun skal til slutt ha innrømmet å ha drept ham.

VITNER: Ashley Shaw og Rachel Hunt jobbet for Lynlee i hennes spa-anlegg. Begge fortalte politiet at Lynlee drepte Ben. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Brandon gir i tillegg navnet på to kvinner politiet bør prate med: Ashley Shaw og Rachel Hunt.

Ashley og Rachel jobbet på et spa-anlegg Lynlee eide. Når politiet prater med kvinnene, overraskes de av at begge kvinnene hevder at Ben ble drept av Lynlee og Michael Humphrey – en mann Lynlee hadde et forhold til før hun giftet seg med Ben.

Etterforskernes neste stopp blir derfor Lylees ekskjæreste. I samtale med politiet, innrømmer Michael at han var med Lynlee til Bens gård. Da de ankom, gikk Lynlee inn mens han ventet i bilen. Han hørte deretter en rekke skudd fra innsiden. Michael hevder videre at han ikke var delaktig i drapet.

Lynlee avviser påstandene til ekskjæresten, men forandrer samtidig sin opprinnelig forklaring og innrømmer at hun var til stede da Ben ble drept. Men i hennes versjon av hendelsesforløpet, var det hun som ble sittende i bilen mens Michael gikk inn og avfyrte de åtte skuddene.

Det er ord mot ord.

EKSKJÆRESTE: Michael Humphrey var kjæresten til Lynlee før hun giftet seg med Ben Renick. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Fant SMS-spor

Med den nye informasjonen, begynner etterforskerne å granske absolutt alt av bevismateriale én gang til med ferske øyne – inkludert SMS-meldingene på Bens telefon.

Der gjør de et oppsiktsvekkende funn.

I en SMS-tråd med en venn i slutten av mai 2017 – to uker før drapet – skrev Ben: «Jeg har en morsom historie. Matforgiftning er idiotisk. Eller, bare forgiftning».

Ben skrev videre at han trodde Lynlee hadde forgiftet ham. Han skrev også at Lynlee kom til å arve alt hvis han døde, siden han ikke hadde opprettet noe testament.

Og det var ikke vekslepenger Lynlee arvet: Ben hadde en livsforsikring verdt én million dollar, slangene var verdt enda en million, og gården var verdt ytterligere en million. Lynlee arvet omtrent tre millioner dollar – omtrent 25 millioner norske kroner – da Ben ble drept i 2017.

STOR ARV: Lynlee arvet tre millioner dollar da ektemannen Ben ble drept. Foto: How I Caught My Killer / Disney+

Ashley, som jobbet for Lynlee på spa-anlegget, bekrefter historien om at Ben ble forgiftet. Ifølge Ashley lagde Lynlee en smoothie til Ben – og skjult i smoothien lå 12-15 sterke smertestillende tabletter. Like etter å ha drukket den, ble Ben syk og kastet opp.

Fikk kjeft av dommeren

16. januar 2020 arresteres Lynlee Renick og Michael Humphrey for overlagt drap.

Rettssaken er preget av påstand mot påstand. Lynlee hevder Michael drepte Ben, og Michael hevder Lynlee drepte Ben.

I oktober 2021 blir Michael Humphrey dømt for overlagt drap. Han får livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

To måneder senere, i desember 2021, får Lynlee sin dom. Hun dømmes for uaktsomt drap og må sone i 13 år.

Dommeren i saken, Kevin Crane, er uenig med juryens beslutning. Dommeren mener at Lynlee er like skyldig som Michael Humphrey, men kan ikke annet enn å føye seg til juryens beslutning.

– Jeg aner ikke hva juryen har tenkt, sier dommeren strengt til Lynlee i rettssalen.

– På en eller annen måte har de blitt forvirret. Du er forferdelig heldig. Du kommer til å slippe ut av fengsel når du er i 40-årene. Og 40-årene mine var ikke så verst. Jeg bare håper du ikke dreper igjen.

I RETTSSALEN: Lynlee Renick i desember 2021. Foto: Lily Dozier / AP / NTB Scanpix

