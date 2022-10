Politiet skjøt varselskudd i Oslo sentrum

Politiet i Oslo melder natt til onsdag at de har avfyrt varselskudd fra en politipatrulje for å ta kontroll over en situasjon i Brugata.

– Klokka 01.11 kom en vanlig patruljebil kjørende og ble oppmerksomme på fem personer som sloss i Brugata. Da de nærmet seg slåsskampen var det en person som løp etter en annen med kniv, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Situasjonen oppsto raskt og ble oppfattet som svært truende.

– Det er ikke ofte vi avfyrer skudd, men denne gangen gjorde vi det. Vedkommende som hadde kniven i hånda stanset umiddelbart, sier Stokkli, og legger til at det ble skutt ned i bakken.

Straks etter pågrep patruljen mannen med kniv. Han er i 20-åra, og har nå status som mistenkt. Ifølge Stokkli er han kjent for politiet fra før. Politiet har tatt beslag i kniven.

Mannen som forsøkte å komme unna har status som fornærmet. De tre andre forsvant fra stedet, og politiet har ikke kontroll på dem.



– Vi undersøker om fornærmede og pågrepne har en relasjon til hverandre, og hva som var årsaken til slåsskampen, sier Stokkeli.

Operasjonsleder opplyser om at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet, i og med at væpnet politi har avfyrt skudd. De har ikke oppfattet det som nødvendig å gjøre undersøkelser på stedet.

Politiet er nå ferdige på stedet.