Politiet ransaker flere steder etter pågripelse av mann

SPERRER AV: Politibetjenter og krimteknikere på plass ved en bolig i Eidsvåg i Åsane. Her skal de ransake og gjøre undersøkelser i forbindelse med skytingen mot en politistasjon forrige uke. Foto: Elias Engevik / TV 2

Mannen i 30-årene ble pågrepet torsdag kveld i en større politiaksjon i Eidsvåg i Åsane.

Han er siktet for grove trusler med skytevåpen mot politiet. Politiet opplyste at mannen var kjent for politiet fra før og er tidligere straffedømt.

Det var torsdag i forrige uke at politiansatte oppdaget minst fem kulehull i fasaden på Bergen Nord politistasjon i Åsane.

Ingen personer ble skadet i skytingen, men politiet har etterforsket saken intenst for å finne den eller de som står bak skytingen.

KULEHULL: I fasaden på politistasjonen ble det oppdaget minst fem kulehull. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Ikke avhørt enda

– Vi har jobbet oss ned til en liste med folk som kunne være aktuelle gjerningspersoner og hans navn dukket opp. Det er på bakgrunn av hans historikk og kjennskap vi har til han. Vi mener at vi kan plassere han på åstedet i det aktuelle tidsrommet onsdag kveld, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til TV 2 om siktelsen mot bergensmannen i 30-årene.



I alt tre personer ble pågrepet i aksjonen torsdag kveld. Men de to siste er ikke mistenkt for å ha noe med politistasjonsskytingen å gjøre.

– De er siktet for andre lovbrudd. Jeg vil ikke gå nærmere inn på hva det gjelder, sier Henriksen om mannen og kvinnen i henholdsvis 30- og 40-årene.

Mannen som er siktet for grove trusler mot politiet er ikke formelt avhørt enda.

Han har fått oppnevnt forsvarer. Han har foreløpig ikke hatt tid til å besvare TV 2 sine henvendelser. Til BT sier han at den siktede mest sannsynlig vil forklare seg til politiet i løpet av dagen.

– Ut over det kan jeg ikke kommentere saken, sier advokat Jørgen Riple til avisen.



Det er derfor ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

Ransaker flere steder

Politiet har heller ikke tatt stilling til om det blir fengsling i saken.

Fredag gjennomføres det ransakinger på flere adresser. Blant annet ved en bolig på Eidsvåg i Åsane.

Her er en politibil og en større varebil med tre krimteknikere på plass. Etterhvert kom også en tredje politibil med tre politifolk kledd i sivilt. Inne i boligen blitses det i vinduene når krimteknikerne tar bilder.

– Vi har gjort noen beslag, men foreløpig har vi kun utført grovransaking, sier Henriksen, som ikke vil gå inn på hvilke beslag som er gjort.

Han understreker at det er kort tid siden pågripelsen og at formålet nå er å avdekke om den pågrepne mannen har noe med skytingen mot politistasjonen å gjøre.

- Det er tatt ut en alvorlig siktelse med lang strafferamme. Men vi vet ingenting sikkert enda og jobber utifra flere teorier, sier Henriksen, som heller ikke utelukker at det kan ha vært flere med på ugjerningen.

RANSAKING: Politifolk i arbeid i Bergen fredag formiddag. Foto: Elias Engevik / TV 2

Ansatte var på jobb

Det ble onsdag kveld i forrige uke avfyrt minst fem skudd mot politistasjonen i Åsane i Bergen.

Det var ansatte på jobb, men ingen av de ble truffet. En av dem skal ha hørt smell, men ikke koblet det til skyting, har TV 2 tidligere fått opplyst.

Politiet mener det er brukt en pistol av typen Colt i skytingen mot politistasjonen.

