Politiet: Område i Tromsø evakueres på grunn av skredfare

Politimester i Troms politidistrikt har besluttet at et område i Oldervika/Moen i Tromsø kommune skal evakueres fra klokken 21 søndag kveld.

– Evakueringen kommer etter råd fra NVE og skredovervåkningsselskapet Wyssen. Det er for tiden mye løssnø som har kommet på skarelag, samt fare for tyngre snø søndag kveld som kan føre til skred, skriver politiet i en pressemelding.

Farenivået er satt opp mot mulig rødt nivå, ifølge politiet.

– Det vil bli gradvis betraktelig økt skredfare, sier operasjonsleder Lennart Steffensen til TV 2.



Utsatt område

Det er særlig overvåkning av området fordi det er ekstra utsatt for snøskred, opplyser han.



– Det er ikke første gang vi evakuerer Moen, og det kommer heller ikke til å være den siste, sier han.



Politiet har vært i kontakt med samtlige i området som er besluttet evakuert. Det er 12 eiendommer som skal evakueres.

– Vi kommer også til å sende ut et nødvarsel i området for å forsikre oss om at det ikke kommer noen inn i området som vi ikke har nådd, sier Steffensen.

Veien mellom Snarby og Oldervika vil bli stengt klokken 01, ifølge Vegtrafikksentralen.

Politiet skriver at beboerne i det markerte området bes om å ordne overnatting gjennom venner og bekjente, samt å kontakte forsikringsselskap for bistand.