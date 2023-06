Politiet mener Moxnes stjal med vilje

HUGO BOSS: Bjørnar Moxnes hevder selv at han glemte at han hadde på seg et par solbriller da han gikk ut av butikken. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, ble 16. juni tatt for butikktyveri på Oslo lufthavn Gardermoen.

Moxnes ble tatt for tyveri av solbriller i forbindelse med en privat reise. Det bekrefter jourhavende jurist Elisabeth Kaspersen i Øst politidistrikt til TV 2.

Slik lyder forelegget: Grunnlaget for forelegget er at Bjørnar Moxnes gjorde følgende: «fredag 16. juni 2023 kl. 17.36 på butikken Travel Retail Norway på Gardermoen flyplass i Ullensaker tok han et par solbriller av merket Hugo Boss, til en verdi av 1199 kroner, og gikk ut av butikken uten å gjøre opp for seg». Kilde: Politiet til TV 2

– Klar over hva man gjør

Han ble tatt med solbriller av merket Hugo Boss til en verdi av 1199 kroner. Det fremgår av forelegget som ble skrevet fredag 30. juni.

– Vi har gitt et forelegg på grunnlag av at de subjektive og objektive vilkårene for straff er oppfylt, sier Kaspersen til TV 2.

– Subjektive vilkår går på at man er klar over hva man gjør, legger hun til.

Til NRK utdyper politiet at de mener politikeren handlet med forsett, altså at de mener Moxnes handlet bevisst da han tok brillene.

Moxnes har godtatt forelegget, som koster han 3000 kroner, og han har betalt for brillene.



– I tyverisaker får man vanligvis mulighet til å beholde gjenstanden mot betaling på stedet, sier Kaspersen.



Skylder på glemskhet

Romerikes Blad omtalte saken først, og politikeren bekrefter hendelsen overfor avisen.

Moxnes hevder imidlertid at han ikke stjal med vilje.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, hevder Moxnes til RB.

Han hevder han prøvde brillene, og glemte at han hadde dem på seg.

– Da jeg skulle gå videre glemte jeg i farta at jeg hadde dem med meg, og gikk ut av butikken. Seinere kom en vakt bort og spurte etter brillene. Da ble jeg utrolig flau. Framfor noen bortforklaringer var det bare å ta konsekvensene, sier politikeren.

– Jeg vet at jeg kan være distré, men dette var et nytt nivå. Jeg er lei meg for det, og har fått en velfortjent lærepenge. Jeg tror ubehaget i situasjonen gjør at jeg neppe gjør en sånn tabbe igjen, sier Moxnes til avisen.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes i å få tak i Moxnes.



– Ikke uvanlig

HR- og kommunikasjonsdirektør i Travel Retail Norge, selskapet som er ansvarlige for tyveriovervåkningen på Gardermoen, Haakon Dagestad sier til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

På spørsmål om det er vanlig at tyveri anmeldes, svarer Dagestad:

– Vi anmelder alt vi mener er tyveri og så er det opp til politiet å ta det derifra. Opplever vi det som bevisst tyveri så anmelder vi det, også er det opp til politiet å avgjøre.

– Hvor vanlig er det at folk «glemmer» varer?

– Det er ikke uvanlig og de fleste kommer tilbake med varene til butikken og sier «det glemte jeg», noe som selvfølgelig er i orden, sier Dagestad.