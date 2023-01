Politiet mener dette er skytteren

Natt til søndag ble to menn i 30- og 40-årene alvorlig, men ikke livstruende skadd i en skyteepisode ved Nationaltheatret i Oslo.

Mannen som ble løslatt tirsdag, er ikke lenger siktet for medvirkning til drapsforsøk. Samtidig er to menn siktet, men fremdeles på frifot.

Nå går politiet ut med det siste kjente bildet av én av de to siktede. Begge er internasjonalt etterlyst.

Politiet mener den avbildede mannen er skytteren. Av hensyn til mannens familie velger politiet foreløpig å ikke gå ut med navn på den siktede.

– Bakgrunnen for at vi går ut med dette bildet er i håp om at det skal gi oss informasjon både til etterforskningen og at det kan være med å bidra til at vi kan pågripe eller lokalisere vedkommende person, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Avbildede er en mann i 20-årene, ifølge politiet.

– Vi mener bildet viser mannen som avfyrte skuddene. Det bildet vi nå viser det er tatt tidligere på kvelden før skytingen.

Politiet mener siktede brukte samme bekledning da hendelsen fant sted.

Har video

Metlid sier de har hentet inn mye videomateriale i etterforskningen.

– Det vi kan si er at deler av hendelsen, som vi etterforsker som drapsforsøk, er sikret på video.

Hun legger til at politiet fremdeles er interessert i informasjon i form av bilder, video og observasjoner.

BER OM TIPS: To personer ble skutt på åpen gate i Oslo natt til søndag. Politiet sier de har video av deler av hendelsen, men etterlyser fremdeles tips fra de som kan ha sett noe. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sjekkes mot knivstikking

Som TV 2 tidligere har skrevet, er det teorier om at skytingen skyldes en konflikt mellom gjengmiljøene Young Guns og Satudarah. Politiet er godt kjent med denne konflikten.

– Det er for tidlig å konkludere med at denne konflikten var medvirkende eller en del av motivasjonen. Det er klart at dette er en sentral del av vår etterforskning, sier Metlid.

– Hva handler denne konflikten om?

– Det er konflikter mellom to miljøer. Jeg vil ikke utdype det nå. Det har vært mye oppmerksomhet og mange spørsmål rundt dette, men jeg har presisert at vi har flere hypoteser.

Politiet sjekker også skytingen opp mot en knivstikking i Lillestrøm i 3. desember.

– Det er naturlig å se om det er sammenhenger, fordi det er de samme to miljøene som er innovert der, sier Metlid.