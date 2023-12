Politiet: Mann knivstukket i Ytre Enebakk – to anholdt

TO PÅGREPET: Politiet er på stedet med store ressurser etter at en mann er sendt til sykehus med stikkskader i ryggen etter en voldshendelse i Ytre Enebakk. Foto: Frederik Ringnes

Like før klokken 18.00 ble en mann funnet med flere stikk i ryggen like utenfor Enebakk. Politiet ber om hjelp fra publikum.

Like før klokken 18.00 mandag ble en mann funnet med det som ser ut til å være knivstikk i ryggen i området Osloveien i Ytre Enebakk. To personer er anholdt etter politisøk i området.

– Det var en brannmann som fant fornærmede og varslet politiet, forteller operasjonsleder Svein Walle til TV 2.

Vitner så mørkkledde menn

Brannmannen av ikke på utrykning da han fant den skadde mannen i slutten av 20- årene fra Øst-Europa. Fornærmede var ved bevissthet og ga noe informasjon til brannmannen før han ble hentet av ambulanse og brakt til Ullevål sykehus.

Politiet kom til stedet like etter klokken seks, og fikk kontakt med vitner som fortalte at to mørkkledde menn ble sett løpende fra stedet.



Fikk hjelp fra publikum

Politiet la raskt ut en melding på X der de ba publikum om tips. Oppmerksomme personer som fulgte med i mediene observerte to personer som hadde en merkelig oppførsel, og varslet politiet. Ifølge operasjonsleder så det ut til at de to forsøkte å skjule seg.

– Ved hjelp av politihelikopter og patruljer fant vi frem til de to, og de er nå anholdt i saken, sier Walle til TV 2.

Han understreker at de to ikke er pågrepet. De to kommer fra samme Øst-Europeiske land som fornærmede.

Politiet har i øyeblikket avsluttet det aktive søket, men etterforskningen pågår fortsatt, og politiet ønsker fortsatt å høre fra publikum hvis de har observert noe av interesse i området.

Leter etter åsted

Det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvor hendelsen har funnet sted. politiet har heller ikke klarlagt om fornærmede hadde et kjøretøy, og operasjonsleder kan ikke opplyse om funn av noe stikkvåpen.

Saken fortsetter i etterforskningssporet. Politiet er fortsatt på stedet med store ressurser.