Politiet: Kvinne funnet død i Elverum – mann siktet for drap

En 30 år gammel kvinne ble natt til tirsdag funnet død i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum.

I bilen var det også en hardt skadet mann, som nå er siktet for drap.

Det melder politiet i Innlandet i en pressemelding tirsdag formiddag.



– Politiet mottok mandag kveld klokka 21.49 melding fra en slektning av kvinnen om at kvinnen var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset, sier politiinspektør Henning Klauseie.

– Flere patruljer rykket ut og deltok i søket etter kvinnen, og det ble i natt gjort funn av en bil med to personer. Kvinnen ble erklært død på stedet, mens mannen ble fløyet til Oslo universitetssykehus for behandling.



Politiet har beslaglagt det de mener er drapsvåpenet.

Pårørende er varslet. Politiet kan ikke si mer om helsetilstanden til mannen, som er i 30-årene. Begge har bostedsadresser i Oslo.

Politiet holder pressekonferanse om hendelsen klokken 10.30. Den kan du se direkte på TV2.no og TV 2 Nyheter.

Meldte om «alvorlig hendelse»

Politiet i Innlandet varslet klokken 02.49 natt til tirsdag at de etterforsker en «alvorlig hendelse» i Elverum.

– Det er ikke fare for tredjeperson, skrev politiet.

Lokalavisa Østlendingen skriver at et politihelikopter har sirklet over sentrum av Elverum i natt. De har publisert et bilde av helikopteret tatt klokka 1.36.

TV 2 får opplyst at politihelikopteret landet på sykehuset, og at et område utenfor sykehuset er sperret av. Det er et større område som er sperret av utenfor akuttmottaket på parkeringsplassen. Brannbiler, krimteknikere og politi er på stedet.