Politiet: Kontroll på mulig trusselsituasjon mot skole i Bergen

Politiet fikk flere meldinger om at noen var på vei til skole med kniv.

Saken oppdateres

Det pågår fredag ettermiddag en stor politiaksjon i Fyllingsdalen i Bergen. Tungt bevæpnet politi er til stede i området.

– Jeg kan si at vi cirka klokken ti på ett fikk flere meldinger om at noen skulle være på vei mot en skole i Fyllingsdalen. Jeg har ikke detaljer om hvordan melderne skulle vite om dette, men det ble sagt at de var i besittelse av kniv, sier politiets operasjonsleder Bjarte Rebnor til TV 2.

Foto: Rano Tahseen / TV 2

Plivo-prosedyre

Politiet valgte å aksjonere i henhold til PLIVO-prosedyren. PLIVO står for pågående livstruende vold.

Personene ble ifølge melderne observert på plassen ved den aktuelle skolen.

– Vi var ganske kjapt på stedet. To personer løp vekk, og ble etter hvert innhentet av politiet, sier Rebnor.

De to var ungdommer på 14 og 15 år, og var ikke tilknyttet skolen, sier politiets innsatsleder på stedet, Frank Listøl.

Innsatsleder Frank Listøl i Vest politidistrikt. Foto: Rano Tahseen / TV 2

Uoversiktlig

Listøl sier de to ble oppfattet som aggressive, og at rektor ved skolen var blant dem som hadde varslet om saken.

Ingen er skadet i hendelsen, og politiet anser situasjonen å være under kontroll. Det er i 13.30-tiden fremdeles tungt bevæpnet politi på stedet.

– Vi snakker om vitner for å finne ut hva som har skjedd, for det har vært uoversiktlig situasjon, sier Listøl.



Foto: Rano Tahseen / TV 2

Rebnor vil foreløpig ikke si noe om hvem personene er, eller om de hadde våpen på seg da de ble pågrepet. Det er flere skoler i området, og politiet ivaretar disse, sier han.