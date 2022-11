Politiet jakter drapssiktet: – Kjent for politiet fra før av

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av 16 drapssaker med 19 ofre.

Januar:

* 1. januar: 28 år gamle Kjetil Andre Østhus blir knivdrept utendørs i Haugesund i forbindelse med oppskyting av nyttårsraketter. En 20 år gammel brite og en 23 år gammel nordmann siktes for medvirkning til drap. Det skal ikke ha vært noen forbindelse mellom den drepte og de siktede.

* 8. januar: Den 69 år gamle svenske kvinnen Sukanya Banglek blir funnet død i en bolig i Lier i Viken fylke. En norsk mann i 40-årene er siktet for drap. De to skal ha kjent hverandre fra før.

Mars:

* 1. mars: Lisa Iren Karlsen (40) blir funnet død i en bolig i Grue i Innlandet fylke. En 30 år gammel mann er siktet for drap. Den siktede og den døde var kjærester. Ti dager etter drapet erkjenner den siktede straffskyld for drap. Ifølge obduksjonsrapporten døde kvinnen av knivskader.

* 4. mars: En mann i 50-årene blir alvorlig skadd i en knivhendelse i parkeringshuset til kjøpesenteret Vestsiden i Loddefjord i Bergen. Han blir fraktet til sykehus, hvor han dør av skadene. Mannens sønn i 30-årene blir pågrepet på stedet. Mannen er siktet for drap på faren og for kroppsskade på farens kone, også hun er i 50-årene.

* 21. mars: Rabeel Arshad (36) blir funnet død i en leilighet i Rugveien på Manglerud i Oslo. Kvinnens mann, som meldte fra om dødsfallet, blir pågrepet og er siktet for drap. Paret hadde barn sammen. Ifølge obduksjonsrapporten ble kvinnen drept med kniv.

* 28. mars: Najah Alsharaa (42) og datteren Khadijeh Saed (20) dør kort tid etter at de ankommer sykehuset etter en voldshendelse i Kristiansand. Kvinnenes ektemann og far (56), siktes for drap. Alle de involverte er av syrisk opprinnelse, og datteren var norsk statsborger. Rettssaken starter trolig i begynnelsen av 2023.

April:

* 4. april: En kvinne i 60-årene blir ved midnatt funnet død i en bolig i Bærum. Sønnen hennes, som er i 30-årene og var involvert i en trafikkulykke i Lier i Sørøst politidistrikt noe tidligere, er siktet for drap.

* 5. april: 41 år gamle Linn Merete Andersen dør av omfattende skader etter å ha blitt funnet av ambulansepersonell i en bolig i Noresund i Krødsherad i Viken fylke. Det var kvinnens samboer, en 39 år gammel mann, som ringte politiet like over midnatt. Han er siktet for drap.

* 27. april: En mann i 20-årene blir alvorlig skadd i en knivstikking på Trones i Sandnes. Hendelsen skjedde i et boligområde. Mannen sendes til sykehus og dør 30. april. En 33 år gammel iransk statsborger pågrepet og siktet for drap.

Juni:

* 25. juni: Kåre Arvid Hesvik født i 1962 og Jon Erik Isachsen født i 1968 blir drept når 42 år gamle Zaniar Matapour åpner ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. Ti personer blir alvorlig skadd og elleve lettere skadd. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Juli:

* 1. juli: 62 år gamle Olav Mathillas blir funnet hardt skadd i en bolig på Bjerkaker i Tromsø når politiet rykker ut til en pågående voldshendelse der det ble brukt kniv. Han dør senere av skadene. Hans 26 år gamle sønn er siktet for drapet.

* 19. juli: En kvinne i 40-årene blir funnet med livstruende skader i en bil ved fylkesvei 115 i Askim. Det blir satt i gang livreddende førstehjelp, men kvinnens liv sto ikke til å redde. En 50 år gammel mann ble først siktet for uaktsomt drap og ble 22. juli varetektsfengslet i to uker. 4. august ble siktelsen endret til forsettlig drap, og mannen ble dagen etter varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

August:

* 1. august: Ekteparet Odd Gjetsund født i 1934 og Herma Gjetsund født 1939 blir funnet drept i et leilighetskompleks nær sentrum av Otta i Gudbrandsdalen. En 45 år gammel mann som meldte fra til politiet, er pågrepet og siktet i saken. Politiet kjenner ikke til noen relasjon mellom ofrene og den siktede, utover at de bodde i samme nabolag. Politiet opplyste innledningsvis at det var snakk om en knivstikking.

September:

* 29. september: En mann i 30-årene blir funnet død utenfor en kommunal omsorgsbolig der det blant annet er døgnplasser for psykisk helse og rus på Gjettum i Bærum. En kvinne i 20-årene er siktet for drap.

Oktober:

* 4. oktober: Heidi Flood (58) blir funnet død i sitt hjem i Skien av en bekjent på ettermiddagen. En 40 år gammel kvinne som ble pågrepet to dager etter drapet, har i avhør erkjent å ha drept 58-åringen.

November:

* 12. november: En mann blir funnet død i en leilighet i Stavanger sentrum. Omstendighetene på stedet gjør at politiet etterforsker saken som et drap. Ingen er foreløpig pågrepet.