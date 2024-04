Politiet har stengt cannabiskafé

Lørdag åpnet det som omtales som Oslos første cannabiskafé ved Oslo Met nær Bislett i Oslo.

Den fikk navnet Norske Tilstander, og åpnet klokken 10 lørdag.

Det var på forhånd varslet at det ville åpne lørdag, men ikke hvor.

Da TV 2 tok kontakt med politiet i Oslo lørdag formiddag, var de gjort kjent med lokasjonen.

– Politiet kommer til å ta kontakt der om ikke så lenge. Vi følger situasjonen. Narkotika er ulovlig, sa operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt til TV 2 like før klokken 11.

Klokken 12 møtte innsatsleder Steinar Bjerke pressen for å svare på spørsmål om saken.

– Vi visste det kunne bli et oppdrag i dag. Vi fikk melding fra flere beboere i området om at det var mye folk i området. Noe senere kom noen uniformerte politifolk til stedet og tok kontakt med selgeren, sier Bjerke.

– Folk trakk seg ut, og det ble ikke noen hendelser i etterkant, sier han.

På spørsmål om hvorfor politiet ikke grep inn før, understreker han at politiet ikke visste hvor salget ville finne sted før de ble varslet.

– Vi ventet egentlig på å få meldinger fra publikum, sier han.

– Dere fikk meldinger litt før, men det tok en stund før dere kom hit. Hvorfor det?

– Vi trengte å vurdere situasjonen, det var en del mennesker, og vi ringte og snakket med selger i forkant. Vi opplevde det som at han ønsket at vi skulle komme, og at dette var en slags markering, sier Bjerke.

POLITIET: Politiet stengte kafeen ved 11.15-tiden lørdag. Foto: Henrik Røyne / TV 2

Stengt

Klokken 11.11 gikk politiet inn i kafeen. TV 2s reporter på stedet kunne fortelle at politiet ba folk trekke ut av lokalet.

Det ble da også sagt at salget var stengt, og at det var slutt for kafeen.

ARRANGØR: Roar Mikalsen utenfor kafeen like etter at den var stengt. Foto: Henrik Røyne / TV 2

Da sto det fremdeles en lang kø med potensielle kunder utenfor.

– Det er kjipt selvfølgelig. Jeg har stått utenfor her i ca en time, sier en mann i 20-årene som sto fremst i køen.

Politiet opplyser at kafeen er stengt, og at de vurderer straffeforfølgelse av selger.

– Det er gjort beslag av cannabis og penger. Det er først og fremst selger vi er opptatt av, og vi kommer ikke til å straffeforfølge de som har kjøpt noe, sier innsatsleder Bjerke.

Selger ble avhørt på stedet, og er ikke pågrepet.

Beslaglegges

Bak arrangementet står Roar Mikalsen, leder for Alliansen for rettsorientert ruspolitikk (Arod).

Overfor TV 2 omtalte han tidligere denne uken åpningen av kafeen som en sivil ulydighetsaksjon.

På sine nettsider skriver organisasjonen at de jobber for å kartlegge «forholdet mellom forbud mot rusmidler og lover om menneskerettigheter».

– Salget er stengt, ropte han til de fremmøtte etter at politiet hadde vært der.

Han sier til TV 2 at han ønsker å takke de som har møtt opp.

– Vi har solgt 600 gram, pengene beslaglegger politiet, sier han.

– Hva slags konsekvenser får dette for deg og de andre arrangørene?

– Det blir et rettsløp ut fra dette, hvor vi vil få muligheten til å belyse menneskerettighetsbrudd, sier han.

20. april er samledag for cannabisbrukere verden over. Datoens skrivemåte på amerikansk, 4/20, er et slanguttrykk for inntak av hasj og marihuana.