Politiet: Har pågrepet flere personer i et kriminelt nettverk i Oslo

De fem pågrepne er ifølge politiet siktet for salg og oppbevaring av narkotika, samt oppbevaring av våpen og macheter/kniver. Politiet mener de har tilknytning til et kriminelt nettverk i Oslo.



Alle er unge menn i alderen 17–19 år. Politiet skriver at de som følge av den målrettede aksjonen har tatt flere våpen, narkotika og penger i beslag.

Mortensrud-nettverk

Tre av personene ble fremstilt for varetektsfengsling i går ettermiddag, hvorav alle tre ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Ifølge rettsdokumenter knyttes en av de siktede til et kriminelt nettverk på Mortensrud i Oslo. En annen har flere tidligere forhold knyttet til vold og ran, samt bæring av samuraikniv. Retten mener han er inne i en «kriminell periode».

Retten legger til grunn at det er flere personer involvert i saken som ennå ikke er kjent for politiet.

Politi-satsing

Politiet skriver at de har en målrettet og forsterket innsats knyttet til ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk i områder i Oslo øst og sentrum.

– Vi tar denne type kriminalitet på alvor og det er viktig for oss å etterforske og oppklare alvorlige straffbare forhold knyttet til kriminelle miljøer. Dette er miljøer med sammensatte utfordringer, sier Sigve Bolstad, assisterende enhetsleder i enhet øst i pressemeldingen.

– Stiller seg uforstående

– Sakens dokumenter er i all vesentlighet klausulert. det betyr at jeg bør og skal være veldig forsiktig med hva jeg uttaler meg om. På det nåværende tidspunkt har jeg derfor ingen kommentar, sier Hilde Marie Ims i advokatfirmaet Dietrichson til TV 2. Hun er forsvarer for en av de varetektsfengslede.

Ims har ikke anledning til å si noe om hvordan hennes klient stiller seg til siktelsen.

– På et generelt plan er det dramatisk for unge personer å være gjenstand for tvangsmidler som varetektsfengsling. Mange av disse er i en alder som gjør at de fremdeles bor hjemme, sier Ims til TV 2.

Sugin Varatharajan ved Advokatfirmaet Rogstad AS, som forsvarer en av de andre siktede i saken. Han har på nåværende tidspunkt ingen kommentar.



– Jeg har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt utover at han stiller seg uforstående til siktelsen, skriver Robina Hussain, som forsvarer en tredje, i en sms til TV 2.