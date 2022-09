Politiet etterforsker «hendelse» på trafostasjon

Konsernsjef i Eviny, Rune Inderøy, bekrefter overfor TV 2 at det er en politiaksjon ved en av deres trafostasjoner. Aksjonen har foregått i flere timer fredag, men konsernsjefen vil ikke si nøyaktig hvor lenge.

Den aktuelle trafostasjonen ligger nær fotballbanen på Stemmemyren.

Trafostasjonen tilhører BKK, som eies av Eviny.

Ansatt varslet

– Det er en ansatt som ble oppmerksom på hendelsen tidligere i dag som slo alarm. Politiet ble kontaktet og de tok saken veldig alvorlig fra første stund, sier Inderøy.

Inderøy ønsker ikke å gå inn på detaljer om hva hendelsen går ut på av hensyn til politiets etterforskning.

– Dette er en liten trafostasjon som forsyner en del husstander i området med strøm. Men det er ikke en trafostasjon som har en sentral rolle i strømforsyningen i Bergen, sier Inderøy.

Det var Bergens Tidene som meldte om hendelsen først.

Det er uniformert politi og krimteknikere på stedet. I tillegg er det flere biler fra BKK på stedet, opplyser BT.

Fortsetter i undersøkelser i helgen

– Krimteknikerne har vært på plass siden fredag ettermiddag og gjennomført innledende undersøkelser. Fredag kveld er kriminalteknikerne der fortsatt, sier politiadvokat John Lode Roscoe i Vestland politidistrikt til TV 2.

– Jeg kan ikke svare på hvor lenge krimteknikerne blir der, men de skal gjøre seg ferdige. Undersøkelsene fortsetter utover helgen hvis det er nødvendig, sier Roscoe.

UNDERSØKELSER: Det er krimteknikere til stede ved trafostasjonen Foto: Bergen Foto og Media

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere meldingen som kom inn til politiet som førte til undersøkelsene.

– Det er ingenting som tyder på at det er påført skader på verken trafostasjon eller personer, sier Roscoe.

Han forteller at grunnen til at politiet er der, er relatert til strømforsyningen i Bergen og funksjonen til installasjonen.

– Det har med bygget som en trafostasjon å gjøre, sier han til TV 2.

Ingen siktet

Politiadvokaten understreker at hendelsen ikke har noe med den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa å gjøre.

– Vi ønsker ikke å gå ut med mer informasjon, for å ikke lekke opplysninger som kan skade etterforskningen av saken. Men jeg kan si at saken etterforskes av ordinært politi og ikke PST, sier Roscoe.

Politiet går ikke ut med mer informasjon for å ikke skade saken

– Jeg vil ikke kommentere hvorvidt noen er mistenkt, men kan si at ingen er siktet, sier Roscoe.

BKK: Det er BKK sine trafostasjoner som skal undersøkes videre Foto: Bergen Foto og Media

Dette bekrefter også Inderøy ovenfor TV 2.

– Vi har fått de samme vurderingene fra politiet og vi forholder oss til dette. Det er en type hendelse som vi og politiet har vurdert det slik at det nå er grunn for videre undersøkelser, sier Inderøy.

Han vil ikke kommentere noe på hvilke type vurderinger politiet har gitt.

Skal undersøke flere stasjoner

Like etter 20:30 bekrefter Inderøy at det er besluttet at flere trafostasjoner nå skal undersøkes.

– Det er et utvalg av trafostasjoner som skal undersøkes. Dette gjør vi etter samtaler med politet, opplyser konsernsjefen.

Han ønsker ikke å oppgi noen konkrete tall på hvor mange trafostasjoner som skal undersøkes, eller hvor disse ligger.

Det er ikke fare for at noen av husstandene ved de berørte trafostasjonene kan miste strømmen.