Politiet ber om hjelp: – Se i garasjer og boder

Det er fem døgn siden en mann i 50-årene ble funnet drept i en bolig i Stavern. I etterkant ble mannens samboer, en kvinne i 40-årene, siktet.

Fredag sa politiet at mistankegrunnlaget mot kvinnen er svekket, og at de antar at hun er omkommet.

Ifølge kvinnens pårørende har de ikke fått livstegn fra henne siden 30. desember.

Politiet samarbeider med Røde kors og Norske redningshunder om å lete etter kvinnen. Søndag fortsetter søket i området rundt parets bolig.

– Vi fortsetter der vi slapp. Det er viktig at vi leter grundig igjennom området rundt åstedet for å være helt sikre på at hun ikke befinner seg der, sier innsatsleder Bernt Aamodt i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ber om hjelp

Politiet vet ikke hva som har skjedd med kvinnen eller hvor hun befinner seg. De ber derfor alle som bor i nærområdet om hjelp.

– Det vil være til stor hjelp for oss om de som bor i området, ser i egne garasjer, boder eller liknende og sier ifra til oss om det skulle være noe som kan være av interesse for etterforskningen og søket, sier Aamodt.

Han viser til at det har vært kraftig snøfall i Stavern siste tiden.

– Det kan derfor være lurt at man også fjerner snø som kan ha dekket til aktuelle områder, sier innsatslederen.

Funn var ikke relevante

Lørdag opplyste politiet om at de hadde gjort et interessant funn.

– Det ble funnet et par gjenstander som vi ønsket å se nærmere på. Dessverre viste disse seg å ikke være relevante for saken, sier Aamodt.

Han berømmer alle som deltar i søket.

– Det er krevende forhold å lete i. Det er mye snø og veldig kaldt. Vi setter derfor stor pris på den innsatsen både frivillige, pårørende og egne mannskaper gjør, sier han.

