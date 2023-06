Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse

Politiet melder at de har pågrepet en person i forbindelse med at noen ble skadet med en skarp gjenstand, trolig en kniv, på Ila i Oslo.

Hendelsen skal ha skjedd inne på en institusjon Den fornærmede er en ansatt, og er kjørt til sykehus med alvorlige skader, ifølge politiet.

PÅGRIPELSEN: Den mistenkte la seg ned etter at det ble avfyrt et varselskudd, forteller politiet. Foto: TV 2-tipser Les mer VARSELSKUDD: Politiet avfyrte et varselskudd i forbindelse med en pågripelse på Ila. En person er skadet av en skarp gjenstand. Foto: Frode Sunde/ TV 2 Les mer

Under pågripelsen ble det avfyrt varselskudd i bakken, bekrefter politiet.

– Varselskuddet ble avfyrt, kniven ble sluppet og vedkommende la seg ned. Det var en udramatisk pågripelse etter at varselskuddet ble avfyrt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie.



Foto: Frode Sunde/ TV 2

Truet flere

Ifølge innsatsleder på stedet skal den mulige knivstikkingen ha skjedd innendørs, før mannen løp ut på gata. Der skal han ha løpt og truet flere andre, inkludert helsepersonell på stedet.



Politiet forklarer avgjørelsen om å avfyre varselskudd slik:

– Det er svært alvorlig at en gjerningsperson løper rundt med kniv og hogger etter andre. Da må vi forsøke å få han til å avstå fra handlingen, sier innsatsleder Monica Engebretsen.

En person har også fått et lite risp, men er ikke skadet, opplyser politiet.

Foto: Vebjørn Barlaup / TV 2

Politiet har søndag kveld vært på stedet med store ressurser. Politiet meldte om hendelsen klokken 2023. Klokken 21.40 var det fremdeles et tjuetalls politifolk som jobbet på stedet.

Klokken 22.22 meldte politiet at den operative innsatsen var avsluttet, men at etterforskning fortsetter.

Politiet sier det har blitt gjort omfattende søk i nærområdet, og det er ikke mistanke om at flere personer har vært involvert enn den pågrepne.

Det pågår søndag kveld avhør for å finne ut mer om blant annet forløpet for hendelsen. Innsatsleder Engebrigtsen har litt etter klokken 21 ikke oversikt over antall vitner til hendelsen.