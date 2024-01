Politiet: Antar at drapssiktet kvinne er død

Politiet har fremdeles ikke greid å finne den drapssiktede kvinnen i Stavern. Nå antar de at hun er død.



Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding fredag.

En mann i 50-årene ble funnet død i en leilighet tirsdag denne uken. Politiet startet drapsetterforskning og siktet mannens samboer, en kvinne i 40-årene.



– Slik vi ser saken nå, foreligger det ikke lenger sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har drept mannen, sier politiadvokat Ole Jacob Garder i en pressemelding.

Politiet: – Sitter med mange spørsmål

Garder sier videre at det faktum at kvinnen ikke er funnet, gjør saken krevende.

– For politiet gjør det at vi sitter med mange spørsmål vi ikke får svar på. Vi har ikke fasiten på hva som har skjedd. Det gjør også at vi jobber videre med alle teoriene våre, selv om vektingen av dem nå er endret sammenliknet med da vi startet etterforskningen, sier Garder.

Det har onsdag og torsdag blitt søkt med politihunder, drone og helikopter rundt åstedet. Flere politifolk gravde torsdag med snøspader rundt eiendommen uten funn.

Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Vi konstaterer at hun er borte og ikke har gitt livstegn fra seg siden etterforskningen startet. Av den grunn mener vi at det er grunn til å tro at noe kan ha tilstøtt henne og at hun antakelig er omkommet, sier Garder.

Søker i området

Politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten av mannen som ble funnet død torsdag ettermiddag.

– Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gå inn på detaljer i hva obduksjonsrapporten sier, men den har gitt oss viktig informasjon som er med i vurderingen om at mistankegrunnlaget mot den siktede kvinnen er svekket, sier Garder.

Som en følge av dette vil politiet fredag starte søk etter antatt omkommet person med utgangspunkt i nærområdet, skriver politiet.

I saker der politiet leter etter savnede personer, sentreres søkes normalt rundt området der den savnede bor. Garder sier at dersom det skulle komme faktabasert informasjon gjennom tips eller etterforskning, vil politiet også vurdere andre søksområder.

– Politiet har per nå ikke funnet grunnlag for å endre fornærmetstatusen til den omkomne personen da vi ikke vet hva som har skjedd med den savnede kvinnen. Vårt håp er derfor at vi klarer å finne henne slik at politiet og de pårørende til både den avdøde mannen og den savnede kvinnen får svar på hva som har skjedd, sier Garder.

– Humørfylt og leken pappa

Advokat Sol Elden i Elden Advokatfirma er bistandsadvokat for de etterlatte.

– Familien finner det svært vanskelig at politiet formidler sine hypoteser og teorier i sanntid til meda. Saken har svært mange ubesvarte spørsmål på nåværende tidspunkt, og jeg forventer at politiet etterforsker saken bredt og objektivt slik at de etterlatte kan få faktiske svar på hva som har skjedd, skriver hun i en pressemelding.

Hun understreker at selv om mistankegrunnlaget mot den savnede kvinnen er svekket, er det ingenting som på nåværende tidspunkt har gitt politiet grunnlag for å sikte avdøde for en straffbar handling.

Hun har også lagt ved en uttalelse fra familien om den avdøde mannen i 50-årene.

– Vi vil huske ham som en humørfylt og leken pappa og bror som alltid stilte opp for barna sine. Barna opplevde ham som en kjærlig, morsom og kreativ pappa som var en støttespiller i alle livets faser, skriver familien.