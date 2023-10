Politiet advarer: – Saktegående slalåmkjøring

Politiet advarer mandag ettermiddag om trafikkaos flere steder i Oslo, Bærum og Asker etter at snøen fortsetter å lave ned.

Både på E6 ved Skulleruddumpa og i de østlige delene av distriktet, og på E16 mot Sollihøgda, samt på ring 3 opp fra Brynstunnelen.

Vegtrafikksentralen kommer med en klar oppfordring til alle bilister.

– Hold god avstand. Alle med sommerdekk bør revurdere hva de driver med, sier Tale Eikeset, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.



FÅR HJELP: En buss som spinner trenger hjelp av publikum og passasjerer på Alexander Kiellands plass i Oslo. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Store forsinkelser

– Generelt har det vært mange i trafikken i Oslo som ikke har vært skodd etter forholdene, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Han konstaterer at mange bilførere ikke har vært flinke nok til å ta hensyn til at værforholdene endret seg over natten.

– Dette har medført store forsinkelser for andre trafikanter, legger han til, med trykk på «store».

I tillegg har det lagt beslag på betydelige politiressurser.

– Politiet prioriterer alltid det som er viktigst, og liv og helse kommer alltid først, men politiet har vært på og er fortsatt på mange steder, sier Hekkelstrand til TV 2.

– Vil ikke løse seg med det første

Politiet sier trafikksituasjonen er lik - eller verre - slik den har vært gjennom dagen.

– På E6 opp fra Skulleruddumpa har et par biler fått stans, så det er saktegående slalåmkjøring opp bakken, sier operasjonslederen.

Rett før klokken 17.00 har trafikken stått stille i over 20 minutter, bekrefter politiet i en oppdatering.

Først klokken 17.25 meldes det om at bilen som forårsaket «proppen» er fjernet, og politiet sier det begynner å åpne seg litt mer opp.

SNØ: Selv om snøen har lagt seg flere steder i Oslo, så har det allerede nådd å danne seg slapseføre. Her fra Storo i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2.

– Det er fortsatt saktegående, og tidvis stillestående, kø opp mot Sollihøgda på E16. Dette er grunnet flere trailere som har problemer grunnet snøværet, sier Hekkelstrand.



– Tungberger er på vei, men det kommer ikke til å løse seg med det første, legger han til.

Flere vogntog med stans

På ring 3 i Oslo er det flere lastebiler/vogntog som har fått stans, melder politiet klokken 16.03. Det fører til at to av tre felt er sperret inntil videre.

STORE MENGDER: Flere bilister våknet til store mengder snø på Østlandet mandag. Her fra Lier. Foto: Ingvill Drægni / TV 2.

– Vi jobber med å utbedre dette, men konsekvensen er at det er enda mer kø på Ring 3 sør-/øst-gående, sier Hekkelstrand i Oslo-politiet.

– Akkurat nå er det fire vogntog/lastebiler som sliter i bakken opp mot Ryen. Det er mulig å kjøre forbi på høyre side enn så lenge, legger han til.

Nødetatene har også rykket ut til en kollisjon i Asker på Slemmestadveien hvor en personbil og en mindre lastebil har front-kollidert.

Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men begge bilene må taues bort.

Politiet ringes ned

Trafikkoperatør Eikeset i Vegtrafikksentralen bekrefter til TV 2 at det jobbes på spreng for å bistå alle som er rammet av snøværet.



– Nå må man rett og slett smøre seg med tålmodighet, for nå er det saktegående trafikk og køer, sier Eikeset.

Øst politidistrikt bekrefter at de også nå mottar en rekke meldinger fra biler som har kjørt av veien og inn i autovernet på grunn av glatt føre, blant annet i nærheten av Lørenskog.

– Bilister må ta ut god avstand og vurdere egen kjøreatferd for å unngå uhell, skriver de på X/Twitter klokken 15.26.

Oslo Lufthavn er også berørt av all snøen.

– Det er litt forsinkelser på Oslo lufthavn, slik det blir når det er normal vinterdrift med de-icing av flyene og brøyting, sier pressevakt i Avinor Ylva Celius Trulsen til TV 2.