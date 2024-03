Politiet advarer mot livsfarlige tabletter

Politiet advarer mot svært farlige tabletter som er i omløp i Trøndelag. Bakgrunnen er at stoffet nitazen er nettopp påvist i et beslag av tabletter i Trondheim.

Nitazen er en gruppe svært potente syntetiske opioider, som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin.



– Det er et stoff som frekventerer i rusmiljøet, som kjøpes og selges. Det er et svært farlig stoff, og det skal svært lite til for at det får et fatalt utfall, sier etterforsker i Trøndelag politidistrikt, Morten Husby, til TV 2.

– Kan være livsfarlig

– Politiet vil advare om at man kan få i seg stoffet uten å være klar over det, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Årsaken til dette er at nitazen ofte er maskert som for eksempel dolocontin eller oxymorphone.

– Man kan potensielt dø av det. Når vi vet at det frekventerer her i rusmiljøene så er vi nødt til å gå ut med en sånn advarsel, sier Husby.



– All type håndtering av dette stoffet kan være livsfarlig og det bes derfor om høy grad av forsiktighet for de som kan komme i kontakt med det, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet jobber nå med å hindre at tablettene sprer seg videre.

– Det pågår etterforskning av straffesak. Vi prøver å innhente informasjon om hvor disse stoffene stammer fra, og hvordan de endte opp i Trøndelag, sier Husby.



Knyttet til dødsfall i januar

Nitazen er tidligere blitt knyttet til et dødsfall i Namdalen i januar.

– I forbindelse med dødsfallet i Namdalen ble det funnet små, blå tabletter, merket med en gravert «M». De kan ha vært pakket som Oxycodone-tabletter.

Politiet ber folk som har tips i saken om å ta kontakt.

– Med et nytt beslag i Trondheim vil vi forsterke advarselen til innbyggerne om at det kan være farlige tabletter i omløp, skriver politiet.

Tirsdag ble stoffet etonitazen påvist i Tromsø. Husby sier at stoffet som er påvist i Trondheim er i samme stoffgruppe.