Politibetjent truffet i skuddveksling: – Nære på

– Jeg har sett ord som gisseldrama brukt i media, og jeg tenker at det er en ganske treffende beskrivelse, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.



Det var i 22.30-tiden søndag kveld at politiet fikk melding om en trafikkulykke mellom to biler i Randaberg kommune.

Situasjonen utviklet seg raskt.

– I går kveld oppsto det en svært dramatisk hendelse i Stavanger som endte med at en gisseltaker ble drept og et gissel skadet, forteller Vik.

DRAMATISK: Politimester Hans Vik møtte pressen mandag ettermiddag, etter den dramatiske hendelsen i Stavanger. Foto: Heiko Junge

– Nære på

En mann i 40-årene krasjet inn i én bil, tok seg så inn i en annen bil og tok sjåføren som gissel. Mannen var bevæpnet.

Politiet sporet opp bilen med gisseltakeren og gisselet, og det oppsto en skuddveksling. Mannen i 40-årene ble skutt og drept av politiet, samtidig som gisselet og en politibetjent ble truffet av skudd.

– Jeg er veldig glad for at ingen av våre ble skadet, selv om det ser ut til å ha vært ganske nære på, for han som ble truffet av et prosjektil, sier Vik.



– Hvordan har politimannen som ble skutt det?

– Så langt jeg vet, har han det fint, svarer Vik.

Politimesteren er klar på at de nå tar i bruk hele verktøykassen for personalomsorg og -oppfølging.

– Vår viktigste oppgave nå er å ta vare på de politifolkene som gjorde jobben sin i oppdraget. Dette er profesjonelle og trente folk, forteller Vik.

SKUDD: Det ble avfyrt en rekke skudd mot gisseltakeren søndag. Foto: Heiko Junge

– Ingen mistanke

Spesialenheten for politisaker er på plass i Stavanger og har iverksatt etterforskning.



– Jeg har ingen mistanke om at de involverte tjenestepersonene har gjort noe annet enn jobben sin i i oppdraget, og derfor er de heller ikke tatt ut av tjeneste, forteller Vik og legger til at dersom vaktplanen tilsier det, og tjenestepersonene føler seg klare for det, så skal de tilbake på jobb i kveld.



– Hvilken rolle har Sør-Vest politidistrikt i å etterforske det som skjedde?

– Nå er det spesialenheten som etterforsker hendelsen, men fordi det var en utvikling i hendelsen... det begynte jo med et trafikkuhell... så diskuterer vi nå med spesialenheten om hvor mye vi og de skal ta. Det blir avklart innen kort tid, men det er spesialenheten som må svare på disse spørsmålene, forteller Vik.

På spørsmål om avdøde er siktet, eller om han kan si noe om avdøde, henviser politimesteren til spesialenheten.