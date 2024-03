Politibetjent skadd – fremstår som en ulykke

En polititjenesteperson er skadd etter et vaktholdsoppdrag, meldte Oslo politidistrikt lørdag kveld.

– Det framstår for politiet som at det har vært en ulykke i forbindelse med tømming av et våpen. Tjenestepersonen er bevisst og våken. Spesialenheten er rutinemessig varslet, sier operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen.

Noe senere melder politiet at Spesialenheten for politisaker har besluttet å etterforske hendelsen.

RESSURSER: Store politiressurser var på plass etter ulykken. Foto: Adnan Ayanle/PSP

Tjenestevåpenet er sikret

– Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen som førte til at tjenestepersonen ble skadd, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

De opplyser at tjenestevåpenet er sikret, og at Kripos er anmodet om å bistå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

– Spesialenheten tar sikte på å gjennomføre ett eller flere avhør i løpet av helgen, heter det.

Ettersom etterforskningen er helt i startfasen, skriver Spesialenheten at det er begrenset hva de kan gi av informasjon om hendelsen og den videre etterforskningen på nåværende tidspunkt.

Ulykken skjedde ved synagogen i Oslo.

– Vi kan bekrefte at ulykken skjedde ved synagogen i Oslo, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til TV 2 natt til søndag.