Playstation-opptøyer på Manhattan: 1000 politifolk satt inn

Anslagsvis et par tusen mennesker dukket opp i Union Square Park i New York, etter at den kjente Twitch- og Youtube-profilen Kai Cenat sa han skulle dele ut gratis Playstation-konsoller fredag ettermiddag.

Youtuberen er nå siktet for å ha stiftet opptøyer, etter at det brøt ut vold og kaos under arrangementet – som han ifølge politiet ikke hadde løyve til å arrangere.

Noen av demonstrantene kastet fyrverkeri og flasker, mens andre klatret over barrikader og opp på taket av lave bygninger og biler.

OPPTØYER: Politiet griper inn i kaoset som oppsto på Manhattan, da en populær influencer lovet å dele ut over 300 gratis Playstation-konsoller. Foto: ALEXI J. ROSENFELD / AFP

Det hele førte til at politiet aktiverte mobilisering på nivå 4 – den nest høyeste det amerikanske politiet har. Rundt 1000 politifolk ble satt inn for å håndtere hendelsen, melder BBC.

– Spader og økser

– Vi har sett lignende hendelser før, men aldri med en slik faregrad, hvor unge folk ikke ville høre på våre ordrer sier politisjef i New York, Jeffrey Maddrey ifølge BBC.

– Folk gikk rundt med spader, økser og andre verktøy fra bygningsbransjen. I tillegg tente folk fyrverkeri. De kastet dem mot politiet, og de kastet dem mot hverandre, sier Maddrey.

Politiet i New York ba folk om å unngå området i en Twitter-melding.

Politiet sier influenceren ikke hadde fått innvilget tillatelse til et slikt arrangement.

RENOVASJONS-AMMUNISJON: Folk har plukket opp søppelbøtter for å kaste mot politiet. Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Cenat har flere enn 10 millioner Youtube-abonnenter, og satte i mars rekord for flest abonnenter på strømmetjenesten Twitch.



Ungdommer mot politiet

Noen av de fremmøtte begynte å klatre opp på biler, kaste stoler og sloss, skriver nyhetsbyrået AP. Dronebilder viste gater der folk var pakket tett sammen, løp gjennom gatene, klatret på parkanlegg og stanset trafikken. Ropende tenåringer slengte ting mot bilvinduer, og noen klatret opp på biler i bevegelse, og falt av igjen når de kjørte av gårde.

TRENGSEL: Slike hendelser går vanligvis rolig for seg, sier en av deltakerne. Foto: TV / AP

Politiet i New York er fredag kveld til stede med store styrker, og ber folk om å unngå området i en Twitter-melding.

Klokken halv seks lokal tid hadde politiet igjen fått kontroll på store deler av området, og det var bare mindre tilløp til kaos.

Noen ungdommer kastet fortsatt flasker og til og med blomsterpotter mot politiet. Nyhetsbyrået AP melder at politiet fortsatt la ungdommer i bakken og jaget dem gatelangs.

– Folk led der ute

Det var enkelte som ble skadet, også blant politiet som grep inn, opplyste NYPD-sjef Maddrey fredag kveld. Han kunne foreløpig ikke si hvor mange det dreide seg om.

Mange ble lagt i håndjern.



En talsperson for Twitch-profilen sier til NBC New York at Twitch-profilen Cenat, og flere andre, er arrestert.

VILT? Selv om enkelte unektelig tok av, var det flere som bare benyttet anledningen til å klatre i parken. Foto: Mary Altaffer / AP

Livestreamet fra hendelsen

Et par av de oppmøtte som har snakket med nyhetsbyrået AP sier opplevelsen var skremmende.

– Det var som en film, sier Skylark Jones (19).



Han og vennen hans kom for å se stjernen, og kanskje få tak i noe. De har vært på flere slike samlinger, og aldri opplevd noe lignende.

FJERNES: En mann blir pågrepet av politiet under de ville tilstandene på Union Square. Foto: YUKI IWAMURA / AFP

Twitch-profilen Cenat er en 21 år gammel influenser med 6,5 millioner følgere på plattformen. Han har også fire millioner følgere på Youtube. Vanligvis poster han live-strømmer og humorisitiske snutter.

Også under hendelsen hadde han en direktestrømming i gang fra bilen sin, der han viste gavekort han planla å dele ut.

– Alle dere som er der ute - sørg for å være trygge. Vi gjør ikke noe før det er trygt, sa han.



Til slutt gikk han og medarbeiderne hans ut av bilen og kom seg gjennom en opphisset folkemengde, krysset gaten og gikk inn i parken før sendingen ble brutt.