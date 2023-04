Pillenasjonen

Daglig slankemedisin, litt smertestillende, en sovepille før leggetid.

TV 2 ville sjekke om tilgjengeligheten på medisiner har ført til lavere terskel for bruk.

Da flommet innboksen over av erkjennelser fra leserne.

Svarene er i tråd med utviklingen.

I 2022 brukte befolkningen reseptbelagte legemidler for svimlende 31,8 milliarder kroner. Det er ny rekord – for tiende år på rad.

– Vi ser tendenser til at flere synes å tro at det «finnes en pille for alt som er ille», og at befolkningens forventninger til å få en resept har blitt høyere, sier Hanne Andresen, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen.

John Tore Flesjå (42) kjenner seg igjen. Da han i 2018 gikk gjennom en stor endring i livssituasjonen, ble pillene en løsning i hverdagen.

– Jeg gikk gjennom en skilsmisse, og i tillegg til å være småbarnsfar, ble det også flytting og nytt hus, sier Flesjå.

Han tok paracet da han kjente at hodepinen kom snikende. Han brukte også sovemedisin, både på resept og ikke, for å sikre seg i hvert fall seks timer søvn.

– Som småbarnsfar er det generelt mye som skjer i hverdagen, og da er det lett å ty til en paracet. Etter en hektisk dag ville jeg også sovne raskt. Det er ofte mye som skal prosesseres når man legger hodet på puten, så da var det enklere å bare ta en sovepille, sier han.

SOVEPILLE: John Tore Flesjå bruker jevnlig både Paracet og innsovningstabletter. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Fem år har gått siden Flesjå stod i en livskrise. Nå har han nytt hus, samboer og stort sett livet på stell. Det som begynte som en kriseløsning, ble likevel værende som en vane.

Han forteller at han fortsatt kan ta paracet og sovemedisin flere ganger i uken, særlig i perioder på høsten og vinteren.

– Jeg er jo ikke alene om å gjøre dette, og derfor blir det kanskje litt ufarliggjort.

I gjennomsnitt brukte hver nordmann 581 doser med reseptbelagte legemidler i fjor. Det tilsvarer 1,6 legemiddeldoser per person hver eneste dag.

Til sammenligning tok vi i snitt 1,3 doser hver dag for ti år siden, viser tall TV 2 har hentet inn fra Apotekforeningen.

Årsaken til at legemiddelbruken øker år etter år, er sammensatt.

Vi blir stadig flere eldre, som generelt trenger mer legemiddelbehandling enn yngre.

Det kommer også flere nye behandlingsmetoder som flere kan dra nytte av.

I tillegg kan det være et resultat av en økning i livsstilsrelaterte sykdommer, som overvekt og søvnproblemer.

Apotekforeningen mener at vi ikke med sikkerhet kan slå fast at det er et overforbruk av legemidler generelt i Norge.

– Vi er imidlertid bekymret for at mange bruker legemidlene sine feil, og enten ikke får ønsket behandlingsresultat, eller i verste fall får alvorlige bivirkninger, sier fagdirektør Hanne Andresen.

FRYKTER FEILBRUK: Fagdirektør Hanne Andresen er usikker på om vi spiser for mange piller, men er redd vi bruker medisiner feil. Foto: Eva Skreiberg / Apotekforeningen

Jørund Strand, som er forsker ved Universitetet i Oslo, mener at pillene blir en rask løsning for mange i hverdagen.

– Mange foretrekker en «quick-fix» med en pille, fremfor å jobbe med å endre uvaner og legge om til et annet liv, sier Strand.

Oppleves som «et tiltak»

Strand forklarer at vi har laget en skala, for å vurdere om folk er over eller under terskelen for sykdom.

– Det har vært en glidning av hva man kaller sykdom, hvor denne terskelen kryper stadig nedover. Det øker også markedspotensialet for medikamenter, sier forskeren.

John Tore Flesjå vet at Paracet kan være helseskadelig. Han innrømmer at han ikke er like godt kjent med bivirkningene til melatonin og sovepiller. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Sovemedisiner, potensmedisiner og slankemedisiner er blant medikamentene som har hatt en kraftig økning i bruk de siste årene.

Ifølge Strand er alle eksempler på piller mange tar, hvor en livsstilsendring i stedet kunne vært løsningen.

– Det er lettvint å ta en pille for en plage, i stedet for å for eksempel endre kosthold. Når det gjelder søvnvansker, er det mange eksempler på behandling som kan hjelpe og som ikke innebærer å ta en pille. Dette krever imidlertid større tiltak fra brukeren, sier han.

TV 2 har tidligere skrevet om at bruken av Cialis doblet seg på ti år, mens Melatonin har doblet seg på fem. Slankemedisiner har mangedoblet seg i bruk på bare ett år.

Dette er de ti mest solgte legemidlene i 2022 1. Atorvastatin - kolesterolmedisin 2. Acetylsalisylsyre - smertestillende

3. Kandesartan - blodtrykksmedisin 4. Amlodipin - blodtrykksmedisin 5. Pantoprazol - protonpumpehemmer 6. Paracetamol - smertestillende 7. D-vitamin - vitamin 8. Cetirizin - allergimedisin 9. Folsyre - vitamin 10. Esomeprazol - protonpumpehemmer Kilde: Apotekforening fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– Økt bruk kan selvsagt gi befolkningen bedre helse. Feil bruk og overforbruk derimot, kan bidra til å øke helseutfordringene. Derfor er det viktig med en større innsats for å sikre riktig bruk av legemidler, sier Andersen i Apotekforeningen.

I tillegg til en økning i salget av reseptbelagte legemidler, øker også salget av de du får kjøpt over disk, som smertestillende og nesespray, dramatisk.

John Tore Flesjå tenkte ikke så mye over forbruket sitt av piller.

Frem til samboeren ville ta en alvorsprat.

– Hun er mer kritisk til paracet siden det kan skade leveren. Det har gjort meg mer bevisst også, så jeg prøver å finne andre alternativer, sier han.

Flesjå opplever blant annet at trening kan lindre hodepinen.

– Det kan hjelpe å få røsket det litt ut. Samtidig må jeg være ærlig om at jeg ikke alltid har tid til det, når hverdagen er så hektisk, sier han.

ALTERNATIVER: John Tore Flesjå forsøker å finne alternativer til piller når han får vondter i hverdagen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Når det gjelder søvnmedisinen, ser han ikke helt hvordan hverdagen skal gå opp uten.

– Jeg klarer å sove uten også. Men når hverdagen blir ekstra stressende med unger og samliv, så må jeg ha ekstra hjelp til å kuppe kvelden.

Han forteller at han passer på at forbruket ikke går over styr.

– Jeg er bevisst på å ikke bruke for mye i lang periode.