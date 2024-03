Petter Stordalen i retten: – Dette var penger på gaten for meg

Hotelleier Petter Stordal forklarer seg i rettssaken der staten krever flere hundre millioner i skatt. Han mener selv at investeringen var risikofri.

Saken oppdateres fortløpende!

Dag to av rettssaken der hotellmilliardær Petter Anker Stordalen har saksøkt skatteetaten er i gang i Oslo tingrett.



Tirsdag ettermiddag har Stordalen inntatt vitneboksen. Han må selv svare for de 200 millionene staten mener han skylder fellesskapet.



Dommeren startet med å spørre om Stordalens yrkestittel:

– Jeg er hotelleier, sier han.

INNTATT VITNEBOKSEN: Petter Stordalen har inntatt vitneboksen i Oslo tingrett for å svare for seg i søksmålet mot skatteetaten. Foto: Finn Erik Robstad / TV 2

De første minuttene bruker Stordalen til å fortelle om sin egen bakgrunn fra barndom til han tar over kjøpesenterkjeden Steen og strøm i 1992.

– Jeg liker «dealer». Jeg liker veldig godt «dealer», sier Stordalen.

– Penger på gaten

Bakgrunnen for striden startet i 2013, da Petter Stordalen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields i 2013.

Siden da og frem til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

Regjeringsadvokaten mener Stordalens motiv for å kjøpe selskapet var motivert av gunstige skatteposisjoner.

Stordalen bestrider kravet og mener på sin side at kjøpet var forretningsmessig motivert.

– Jeg tenker alltid at «dealen» ser bra ut i dag. Så får vi se hva fremtiden bringer, uten at jeg er kortsiktig av den grunn, sier Stordalen i retten.

Stordalens advokat spør om han kan huske hvordan den aktuelle handelen av Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fiels oppstod.

– Vi kunne kjøpe en gjeld, samtidig som jeg kunne kjøpe hotell og driften av dem. For meg var risikoen en gigantisk oppside, svarer Stordalen.

Han trodde selv at han kunne tjene rundt 20 millioner på kjøpet, med skattefordel på kanskje 27 millioner.

– Det var ingen risiko. Hvis uttrykket plukke penger på gaten har betydning, så var dette penger på gaten for meg.



Ett sentralt spørsmål

Stordalen kjøpte Oslo Properties AS fra Christian Ringnes. Når Petter Stordalen svarer på spørsmål rundt det, blir svarene mer intense og stemmeleiet heves noen takter.

– Jeg har vært veldig irritert på Christian. Men vi har alltid blitt venner igjen, sier Stordalen.

Det sentrale spørsmålet i rettssaken er hva som var motivet til Stordalen for å kjøpe selskapet.

På spørsmål fra hans egen advokat om hva motivet var svarer Stordalen:

– Det er veldig sjeldent det ikke er noe risiko i en «deal», der oppsiden er flere titalls millioner helt uten risiko.

Mener dommen blir viktig

Advokat Sture Nilsson ved Regjeringsadvokaten mener dommen i saken mot Stordalen vil bli viktig i hvordan lignende saker blir behandlet senere.

– De som eventuelt ønsker å prøve seg på noe tilsvarende, og en dom vil sette en strek for det. Det vil være vanskelig for andre rikinger å gjøre et sånt grep, sier Nilsson til TV 2.

Han startet sitt innledningsforedrag med å henvise til Kapitals liste over Norges rikeste. På 10. plass står Stordalen oppført med en formue på 25 milliarder kroner.

– Hovedinntekten til Petter Stordalen er utbytte fra selskaper, sa Nilsson i retten.

– Slik staten ser det, er formålet med kjøpet av aksjene hovedsakelig å spare skatt. Da strider det mot reglenes formål at han da kan ta ut utbytte uten å betale skatt senere, sier Nilsson tirsdag.



SVARER OM STORDALEN: Advokat Sture Nilsson ved Regjeringsadvokaten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Da Stordalen ankom retten for første dag av behandling av saken mandag, ville ikke Stordalen kommentere saken. I stedet lot han sin advokat forklare:

– Her har Petter påberopt seg en skatteregel som har ligget i nær 70 år. Så ønsker staten å skjære gjennom dette. Det er stridens kjerne, mente hans advokat Kaare Andreas Shetelig.

– Hva har vært Stordalens motiv?

– Han har hatt et forretningsmotiv. Skatteetaten har et annet syn på motivet enn det Petter Stordalen har, sier advokat Shetelig.

– Motivet er avgjørende

Regjeringsadvokat Sture Nilsson mener derimot at Petter Stordalens motiv for å kjøpe selskapet var motivert av gunstige skatteposisjoner. Stordalen på sin side mener kjøpet var forretningsmessig motivert.

– Det avgjørende i denne saken er motivet for oppkjøpet, sier han.

Østerman Thengs gjorde det klart for retten at dersom Skatteetaten ikke gjorde en gjennomskjæring av skatteregelen, ville Petter Stordalen i praksis kunne føre skattefritt utbytte i resten av sitt liv.

Hva retten kommer fram til er det avgjørende motivet vil bli avgjørende for om utbyttet er skattefritt eller ikke.

Saken er allerede behandlet i Skatteklagenemnda i 2022, der skatteetaten vurderte dette til å ikke skulle være skattefrie uttak.

De krevde derfor at Stordalen tilbakebetalte over 200 millioner kroner. Det er satt av en uke til å behandle saken i retten.