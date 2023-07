Person skutt av politiet på Grønland

To personer ble pågrepet da politiet aksjonerte mot et hotell etter beslutning om ransakelse og pågripelse. Under hendelsen natt til søndag ble en person skutt av politiet.

Avfyrte skudd

Politiet i Oslo meldte natt til søndag klokken 02.40 om at de befant seg på Grønland med flere patruljer i forbindelse med en aksjon mot ett hotell.

– I forbindelse med aksjonen har politiet avfyrt skudd mot en person. Personen er bevisst og ivaretatt av helse, melder operasjonsleder Sven Christian Lie.

Politiet melder på Twitter at det ikke er fare for tredjeperson, og at de kommer til å være i området en god stund.

Spesialenheten er rutinemessig varslet, meldte Lie.

– Politiet var på stedet i forbindelse med beslutning om pågripelse og ransaking, av rom og personer. To stykker er pågrepet i forbindelse med aksjonen, skriver Lie i en pressemelding i morgentimene.

Utover det kan ikke operasjonsleder svare på spørsmål om hendelsen, siden den etterforskes av spesialenheten.

Så hendelsen

Et øyenvitne sier til Dagbladet at han har hørt to skudd, og at en mann er kjørt til sykehus. En hotellgjest forteller at andre gjester ble vitne til skytingen. Mannen skal ha ligget på bakken etterpå.



Til tross for at hotellet og området rundt er sperret av, forteller vitner til TV 2 at politiet sluser gjester på hotellet gjennom sperringen slik at de kan få adgang til rommene sine.



Det er snakk om et leilighetshotell, og gjestene som forsøkte å få adgang til rommene sine da området var sperret av var yngre personer, ifølge vitnet.



Kripos utfører åstedsundersøkelse

Spesialenheten opplyser i en pressemelding at de er varslet om at en person er skutt av politiet i Oslo. Spesialenheten har besluttet å iverksette etterforskning.

– Kripos er varslet og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelse. Våpen involvert vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig, skriver de i pressemeldingen.

De presiserer at formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen der det ble avfyrt skudd.

ETTERFORSKES: Spesialenheten har iverksatt etterforskning etter hendelsen, og Kripos er på stedet for å sikre bevis. Foto: Geir Olsen / NTB

Belastet bydel

Etter at det ble avfyrt skudd på Grønland torg tirsdag 13. juni innkalte byrådsleder Raymond Johansen inn til hastemøte om sikkerheten i bydelen.

– Jeg er bekymret for det politiet sier om at det er vanskelig å få gjort noe med den kriminelle aktiviteten. Det er uakseptabelt. Vi har ikke en kvadratmeter i Oslo å avse til kriminelle. Det skal bekjempes hele tiden, sa han til politiet i juni.



TV 2 har i natt ikke fått opplysninger om denne konkrete aksjonen, og om den har sammenheng med politiets satsing på området.

Grønland er blant seks soner i Oslo der politiet i fjor vedtok økt innsats mot våpen og narkosalg. Politiforum skriver at innsatsen i området gjøres etter svensk modell.