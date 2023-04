Person funnet død – Politiet mener det er savnede Raymond Johanssen

Agder politidistrikt har funnet en død person ved Rossevannet i Kristiansand. Personen er ikke identifisert, men politiet tror det snakk om Raymond Johanssen som ble meldt savnet i oktober 2021.

Politiet gjorde funnet etter melding fra en turgåer om gjenstander i et skogsområde, som kunne knyttes til Johanssen.

– Gjenstander på funnstedet gir grunn til å tro at det er den savnede Raymond Johanssen som er funnet, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt.

Johanssens pårørende er varslet om funnet.

Fremstår som en ulykke

Avdøde vil bli sendt til obduksjon for å bekrefte identiteten og for å fastslå dødsårsak.

– Det er per nå begrenset hvor mye informasjon politiet kan gi om funnet. Agder politidistrikt har etterforsket forsvinningen av Raymond Johanssen siden oktober 2021, og det er ikke noe konkret i etterforskningsmaterialet så langt som tilsier at han er utsatt for en straffbar handling.

– Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen.

Virket normalt

Johanssens forsvinning har lenge vært et mysterium for familien og politiet.

Han forsvant etter en tur med hunden Pluto.

Ni dager etter turen startet dukket Pluto opp, men ingen har sett Johanssen siden.

Da hunden ble funnet igjen var den avmagret, full i flott og virket forkommen. Åsted Norge snakket med flere venner av Johanssen, som alle sier at han aldri ville forlatt hunden sin.

TUR: Johanssen var på tur sammen med hunden Pluto da han forsvant. Pluto kom tilbake ni dager senere. Foto: Politiet

– Jeg håper at vi kan få et svar. Det ønsker vi med hele vårt hjerte. Uansett hvordan det svaret er, så ønsker vi bare det svaret på hva som har skjedd. Er han i live? Er han død? Vi ønsker bare det svaret.

Det sa halvbroren til Raymond, Glenn Johnsen, til Åsted Norge i 2022.

Han forteller at Johanssen var en omgjengelig og blid gutt. Kun to dager før han forsvant pratet de to brødrene sammen på Messenger. Da virket alt å være normalt.

– Raymond var ikke en firkantet familiefar. Hvis han ønsket å dra til Kambodsja eller Danmark, så gjorde han det. Men han har alltid underrettet familien om at han er på reise. Det har aldri vært som nå. Det er ingen meldinger. Det er ingenting, sa broren.

Mulig siste tegn

Samme dag som Johanssen forsvant, fanget et viltkamera opp noe som kan være Johanssen.

Viltkamera var satt opp rundt en kilometer fra det Johanssen sist ble sett.

Bildet viser to prikker, som kan minne om øyner. Om det faktisk er øyner, vet ikke politiet.

VILTKAMERA: Det er usikkert om de to små prikkene er øyne eller ikke. Foto: Politiet

Antall bevegelser som er fanget opp av viltkameraet var høyere gjennom kvelden og natten Raymond forsvant enn tidligere kvelder, ifølge kilder Åsted Norge pratet med.

Viltkameraet blir utløst dersom det oppfatter bevegelse.

– Viltkameraet har tatt ni bilder den natten Raymond forsvant, og som er utløst av bevegelse foran kameraet. Etterforskningen kan ikke si noe om hva som har utløst bevegelsene.

Det sa seksjonsleder Harald Hollerud ved Kristiansand politistasjon.

Politiet har flere ganger bedt om tips i saken.