Person døde i ulykke – E16 stengt

Én person er død etter en møteulykke mellom en bil og en motorsykkel på E16 i Hole kommune, melder Sør-Øst politidistrikt på X/Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.42. Operasjonsleder Roger Aaser sa at ulykkesstedet var uoversiktlig og at ulykken fremsto alvorlig.

Det skal også ha vært en tredje bil involvert.

– Bilen brenner og det oppfordres til å holde avstand til ulykken for å unngå eksponering for røyk. Det er trafikale problemer, skrev politiet innledningsvis.

E 16 stengt

Det var en voksen og to barn i den andre bilen, men alle skal være ute opplyser politiet. Alle er fysisk uskadd og er kjørt til legevakt.



Brannvesenet melder at brannen i bilen er slukket.

Som følge av ulykken er E16 stengt. Politiet melder at kriminalteknikere og ulykkesgruppa fortsatt jobber på stedet klokken 17.10.

– Vegen blir trolig stengt i lengre tid, skriver politiet på X.

Aaser sier at ulykken har skjedd et sted hvor det er vanskelig å dirigere trafikken forbi, men at Vegtrafikksentralen er varslet for å finne omkjøringsmuligheter.