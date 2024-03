Per-Willy Amundsen trekker seg

TREKKER SEG: Per-Willy Amundsen (Frp) sier at avgjørelsen ble tatt i samråd med partiledelsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Overfor NRK begrunner han beslutningen om å trekke seg som leder for Justiskomiteen.

Saken oppdateres.

Det har stormet rundt Amundsen etter han publiserte kontroversielle kommentarer om muslimer og kvinner i sosiale medier før helgen.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig, men jeg ser og har stor forståelse for at disse uttalelsene på Facebook har vært en stor belastning for partiet. Det tar jeg på alvor, sier Amundsen til NRK søndag.

Overfor statskanalen bekrefter han at han trekker seg fra vervet som leder for Justiskomiteen, som han har hatt siden oktober 2021.

FACEBOOK: Dette innlegget publiserte Amundsen på Facebook torsdag kveld. Foto: Skjermdump

– Gjenspeiler ikke meg som person

Amundsen bekrefter at det er ytringene i sosiale medier som er årsaken til at han nå trekker seg.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand. Jeg har brukt et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det er også et språkbruk som ikke gjenspeiler meg som person, sier han videre.



Frp-toppen sier at avgjørelse ble gjort i dialog med partiledelsen, skriver NRK.

Listhaug sier til TV 2 at det skapte stor skuffelse innad i partiet.

– Det var dessverre helt nødvendig at Per Willy Amundsen tok ansvar og trakk seg som leder av Stortingets justiskomité. Det han gjorde skapte stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet.

NØDVENDIG: Frp-leder Sylvi Listhaug mener det var helt nødvendig at Amundsen trakk seg som leder av justiskomiteen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Etter innlegget som ble publisert torsdag kveld, la Amundsen ut et nytt innlegg natt til fredag. Innlegget ble senere slettet, men Dagbladet omtalte nyheten fredag ettermiddag.

«Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønske å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes», skrev Amundsen i innlegget.

«Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.»

Varslet intern prosess

Frp-leder Sylvi Listhaug ville lørdag ikke svare på om Amundsen kunne fortsette som leder av justiskomiteen etter ytringene.

– Vi skal ha en intern prosess, sa hun til TV 2.

SAMMEN: Frp-leder Sylvi Listhaug tar en selfie med Amundsen før en åpen høring i Stortinget tilbake i 2018. Foto: Berit Roald/NTB

Partilederen sa at hun reagerte kraftig på Amundsens innlegg, men hun ville ikke kalle det rasisme.

– Vi reagerer kraftig på det og kommer til å følge det opp.

– Så du vil ikke si at det er rasisme?

– Jeg mener det er totalt uakseptabelt, og det er derfor vi skal følge det opp. Så har ikke jeg noe behov for å karakterisere det som det ene eller det andre, annet enn å si at vi ikke finner oss i denne type oppførsel.