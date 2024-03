Per-Willy Amundsen fratas partirettigheter og alle verv

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fratas alle verv i Frp, utover det å være stortingsrepresentant fram til 31. januar 2025, opplyser partiet på sine egne nettsider.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per-Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier utvalgets leder Anni Skogman.

Amundsen fikk kritikk for et Facebook-innlegg og påfølge kommentar om islam og arabere.

Senere skrev han også et annet innlegg om kvinnedagen, som senere ble slettet.

«Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønske å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes», skrev Amundsen.

«Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.»

Årsaken til at han la ut innlegget skal ha vært at han drakk for mye whisky.

Kom med lovnad

Amundsen har også selv hatt mulighet til å uttale seg under behandlingen av saken.

Frp opplyser at dette har han gjort, men de skriver ikke noe om hva han har sagt.

Skogman sier at de oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og kommet med lovnader om at det ikke skal skje igjen.

– Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, forklarer Skogman.

Organisasjonsutvalget har vurdert flere ulike sanksjoner. Det har de vurdert ut ifra partiets vedtekter og at Amundsen fra før av trakk seg som leder for stortingets justiskomité.

Innebærer dette

Når Amundsen fratas alle verv i partiet innebærer det at han ikke vil kunne være delegat til landsmøte, medlem av landsstyret, medlem av årsmøter i fylkes- og lokallag og eller være observatør i Troms Frp fylkesstyre ut året.



Amundsen skal heller ikke kunne velges til andre verv på vegne av eller i Frp. Amundsen fratas også retten til å delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi frem til 31. januar i 2025.

– Sammen med at Amundsen ikke lengre er leder av stortingets justiskomité er hans muligheter til å påvirke politikk- og organisasjonsutforming ut året begrenset. Dette er samlet en streng reaksjon, avslutter Skogman.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Amundsen og Frp leder Sylvi Listhaug. Foreløpig uten svar.