Per-Willy Amundsen fratas partirettigheter og alle verv i Frp

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fratas alle verv i Fremskrittspartiet (Frp), utover det å være stortingsrepresentant fram til 31. januar 2025, opplyser partiet på sine egne nettsider.

– Vi ser svært alvorlig på saken der Per-Willy Amundsen deltok i diskusjon på Facebook på en svært uheldig måte. Det ble fremsatt uttalelser som er fullstendig uakseptable, sier leder i Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg, Anni Skogman.

Amundsen møtte hard kritikk etter å ha gått hardt ut mot blant annet islam, arabere og «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis» gjennom flere innlegg på sin Facebook-konto.

53-åringen uttrykte siden at språket som ble framsatt i innleggene «ikke er greit» og at Facebook-postene ble publisert etter «for mange whiskyer». Amundsen valgte også å trekke seg som leder for Stortingets justiskomité som følge av innleggene.

SLETTET: Dette innlegget ble fjernet fra Amundsens Facebook-konto, før det ble gjengitt flere steder, blant annet på plattformen X. Foto: Skjermdump / X

Kom med løfte

Amundsen har selv hatt muligheten til å uttale seg under organisasjonsutvalgets behandling av saken. Frp opplyser at den tidligere justisministeren har gjort dette, men går ikke ut med hva han har sagt.

Skogman sier at de oppfatter at Amundsen har forstått at dette ikke skulle ha skjedd, og at han har kommet med lovnader om at det ikke skal skje igjen.



– Det har vært en del av vår vurdering når vi har fattet vårt vedtak og vurdert om han skal kunne velges til verv i Fremskrittspartiet i fremtiden, forklarer Skogman.



Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Amundsen eller Frp-leder Sylvi Listhaug i denne saken.

Utestengt fra flere fora frem til 2025

Organisasjonsutvalget har vurdert flere ulike sanksjoner, ut ifra partiets vedtekter og at Amundsen fra før av trakk seg som leder for Stortingets justiskomité.



Som følge av at Amundsen fratas alle verv i partiet, vil han ikke kunne være delegat til landsmøte, medlem av landsstyret, medlem av årsmøter i fylkes- eller lokallag, eller være observatør i Troms Frps fylkesstyre ut året.

Amundsen skal heller ikke kunne velges til andre verv på vegne av eller i Frp. Amundsen fratas også retten til å delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi frem til 31. januar i 2025.



– Sammen med at Amundsen ikke lengre er leder av stortingets justiskomité er hans muligheter til å påvirke politikk- og organisasjonsutforming ut året begrenset. Dette er samlet en streng reaksjon, sier Skogman.



FÅR IKKE VÆRE MED: Per-Willy Amundsen får ikke delta på Frps landsmøte i april. Her fra fjorårets landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB

Refset muslimer, arabere og kvinner

Amundsen publiserte de omstridte Facebook-innleggene kveld torsdag 7. mars og natt til fredag 8. mars.

I kommentarfeltet under et innlegg på sin egen konto skrev han at «Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper», samt «med Norge og Israel mot arabere som dreper, slik dere har for vane å gjøre».

Amundsen skrev også følgende i et innlegg om kvinnedagen:

«Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes.»

REFSET PARTIFELLE: Sylvi Listhaug lot seg ikke imponere av Per-Willy Amundsens utspill på Facebook. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

«Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.»

Partitopp Listhaug karakteriserte uttalelsene som «totalt uakseptable», og fikk støtte av sin tidligere regjeringssjef, Erna Solberg (H):



– Dette er uakseptable uttalelser. Jeg er glad for at Frp også er så tydelige på det, sa Solberg.



Trakk seg som leder for justiskomiteen

I etterkant av hendelsen trakk altså Amundsen seg som leder for Stortingets justiskomité og som Frps justispolitiske talsperson. Han er blitt erstattet av Helge André Njåstad i begge rollene.

Amundsen bekreftet også at han trakk seg som følge av Facebook-innleggene, i samråd med partiledelsen i Frp. Han sa selv at han ikke hadde gjort noe ulovlig, samtidig som han tok selvkritikk for egne utsagn:

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, sa Amundsen til TV 2.

Tirsdag forrige kom nyheten om at Amundsen etterforskes av Oslo-politiet, som har opprettet straffesak mot ham. Politiet opplyste på daværende tidspunkt at 53-åringen hadde status som mistenkt, og at han ville bli kalt inn til avhør.

Amundsen var stortingsrepresentant for Troms fra 2005 til 2013 og har nå vært innvalgt på Stortinget siden 2017. Han var justisminister i Erna Solbergs regjering fra desember 2016 til januar 2018.