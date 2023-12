Per Sandberg i jordskjelvdrama: – Jeg tenkte at nå går det til helvete

Et jordskjelv med en styrke på 7,7 rammet lørdag Mindanao, Filippinenes nest største øy.

Det er som følge av jordskjelvet blitt varslet om tsunamifare på øya.

Tidligere statsråd Per Sandberg befinner seg midt oppe i jordskjelvdramaet i Filippinene.

– Da skjelvet skjedde tenkte jeg at nå går det til helvete. Det var en skikkelig øyeblikks følelse.

Han beskriver hele hendelsen som utrolig skremmende.



– Jordskjelvet overrasket meg fordi jeg bodde i 16. etasje og det var mye rystelser og svingninger selv så høyt oppe. Jeg måtte krype ut av rommet og dro på meg en shorts og t-shorte før jeg krøp ut av rommet og ned alle trappene, forteller Sandberg,

POLITI: Flere samlet seg i gatene ved Davao etter skjelvet. Foto: Per Sandberg / Privat

– Mens vi gikk ned alle trappene så jeg malingen skrelle av alle veggene. Det ristet skikkelig, sier Sandberg.



Reist for å feire bryllup

Sandberg forteller at han har opplevd jordskjelv tidligere, men at han aldri har opplevd noe så kraftig som dette.

– Jeg reiste ned hit for å feire bryllupet til en kompis og skal etter planen reise videre på mandag, sier Sandberg til TV 2.

Sandberg forteller at de nå bare sitter på gata frem til det er trygt å gå inn igjen.

– Vi er evakuerte og har nå ventet ute på et fortau i to timer og venter på videre instrukser.

Kjell Hauge, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Geotekniske Institutt (NGI) skriver at episenteret for skjelvet ser ut til å være relativt dypt, basert på det vi har av begrenset informasjon fra NOAA (The U.S. Tsunami Warning System) på nåværende tidspunkt.

– Skjelvet har generert en tsunami, det er helt sikkert, men hvor stor denne blir er vanskelig å si, skriver Hauge.

Ifølge Pacific Tsunami Warning Center forventes det at tsunamibølger vil treffe det sørlige Filippinene og deler av Indonesia, Palau og Malaysia, på grunn av jordskjelvets styrke og beliggenhet.

TSUNAMI: Som følge av det store jordskjelvet utenfor Filippinenes nest største øy er det nå blitt sendt ut tsunamivarsel. Foto: European-Mediterranean Seismological Centre

Filippinene ligger innenfor den såkalte ildlinjen i Stillehavet, der vulkansk aktivitet og jordskjelv er vanlig. Den 18. november var sist gang jordskjelv i området fikk en dødelig utgang. De omkom åtte personer etter et jordskjelv på havbunnen som målte 6,7 på Richters skala.



Et filippinsk myndighetsorgan rådet innbyggerne i provinsene Surigao Del Sur og Davao Oriental på østkysten av Mindanao til umiddelbart å evakuere til høyereliggende områder eller flytte innover i landet.



De første tsunamibølgene vil ifølge filippinske myndigheter treffe land kl. 17 i norsk tid og kan fortsette i flere timer.

STORE KREFTER: Registreringen av jordskjelvet.

Det er og utstedt tsunamivarsel for det vestlige Japans stillehavskysten som følge av jordskjelvet.

Jordskjelvet ble først målt til en styrke tilsvarende 7,6, men har nå av filippinske myndigheter blitt oppdatert til en styrke tilsvarende 6,9.

