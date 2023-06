– Passer beskrivelsene til savnede Eivind

Den 19. mars mottok politiet en savnetmelding. Det ble startet en leteaksjon etter 22 år gamle Eivind Sporaland. Sivilforsvaret og en rekke frivillige organisasjoner har deltatt i søket.

I en pressemelding torsdag kveld skriver politiet at de har funnet en død person på Lillehammer.

Politiet skriver at personen passer beskrivelsene til Sporaland.

TV 2 har tidligere omtalt søket etter 22-åringen.

– Politiet mottok tips fra en turgåer torsdag om at det lå noe blått i et område ved Balbergkampen, og en politipatrulje reiste til stedet. Det ble kort tid etterpå gjort funn av en død person som var ikledd blå jakke og røde sko, sier seksjonsleder Ragnhild Ouren for etterforskning ved Lillehammer politistasjon.



– Viktig å finne han

Politiet skriver at det først ble gjort funn av noen eiendeler som de trodde tilhørte Sporaland.

– Det ble deretter gjort søk i nærheten av huska ved utsiktspunktet på Balbergkampen, og mannen ble funnet i ulendt terreng litt lenger ned, sier Ouren.



Videre skriver politiet at de har iverksatt obduksjon av avdødde.

– Vi kan ikke med sikkerhet si at det er Eivind Sporaland som er funnet før obduksjon er utført, men vi har all grunn til å tro at det er han, skriver Ouren i pressemeldingen.

De pårørende til den savnede 22-åringen er informert om funnet.

Politiet har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt, men at det har skjedd en ulykke.

– For pårørende og politiet har det vært viktig å finne han for å få svar på hva som kan ha skjedd, sier Ouren.

FORTSATT SAVNET: Eivind Sporaland under en påsketur i fjor. Han var aktiv innenfor skiskyttermiljøet. Foto: Privat

Startet spleis

Sporaland var en aktiv skiskytter fra Sandnes i Rogaland og har bodd på Lillehammer i snart tre år. Her har han kombinert satsing på idretten med byggingeniør-studier ved NTNU Gjøvik.



TV 2 har tidligere snakket med foreldrene til 22-åringen.

– Eivind hadde flere planer for framtida. Han er sosial, med godt nettverk. I tillegg til å være sportsinteressert, er han også glad i friluftsliv, sa foreldrene til TV 2 i starten av mai.

SPLEIS: Det har blitt samlet inn penger til søket Foto: Skjermdump fra Spleis

Det ble også startet en spleis for å samle inn penger til Røde Kors i forbindelse med søket etter 22-åringen. Spleisen ble avsluttet den 19. mai. Da hadde 230 givere til sammen gitt 73 500 kroner.