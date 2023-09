Passasjerbåt grunnstøtte i Oslofjorden: – Det var veldig skummelt

En passasjerbåt på 33 meter varslet mayday etter at det grunnstøtte i Oslofjorden torsdag kveld. Fartøyet har slagside.



Redningsskøyter, ressurser fra nødetater og redningshelikopter er på stedet. Klokken 21 var 32 passasjerer og åtte fra mannskapet evakuert fra båten.

Dilek Demirtas var om bord i båten, og er glad for at ting gikk så bra som det gjorde.



– Det var veldig skummelt, sier hun til TV 2.



– Vi trodde først det var bølger, men så gikk plutselig hele båten til siden. Så begynte stoler og ting å falle mot vannet.



VAR OM BORD: Dilek Demirtas var blant passasjerene på båten da den grunnstøtte og fikk slagside. Foto: PER HAUGEN / TV2

Hun forteller at alle raskt fikk på seg redningsvest og klamret seg fast til rekkverk, før det etter kort tid kom andre båter til stedet.

– Mens vi ventet så var vi redde for at vi måtte hoppe i vannet, men det trengte vi heldigvis ikke. Da kom det politi og helikopter og mange andre båter til stedet. Det var veldig bra at det kom så mange for å hjelpe så raskt. Det føltes betryggende å vite at vi var i gode hender.



Demirtas sier at ingen heldigvis ble skadd.



– Vi var veldig heldige, det kunne gått galt. Det skumleste var når det skjedde. Man holder seg fast i rekkverket og vet ikke om det er noe hjelp som kommer eller hva som skjer. Det var bare fem minutter, men det føltes som en evighet.



Fire fortsatt om bord

Alle ble evakuert av politibåter, brannbåter og redningsskøyter, opplyser Oddgeir Andersen i HRS til TV 2.

– Det er fire personer igjen om bord på fartøyet, som alle er mannskaper og som blir igjen for å håndtere situasjonen om bord, sier Andersen.



Fartøyet grunnstøtte ved Raudsekkene, like sør for Lindøya.

EVAKUERT: Passasjerene ble evakuert til Vippetangen i Oslo. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

– Rolig evakuering



Brannvesenet er på stedet med flere brannbåter med dykkere, opplyser vaktkommandør ved 110-sentralen i Oslo, Eirik Sundt Fredriksen til TV 2.

Andersen i HRS sier til TV 2 båten raskt fikk hjelpen de hadde behov for.

– I Oslofjorden har vi god ressurstilgang, de er nære og stort i antall, sier han, men kan ikke si noe om hvordan situasjonen var om bord.



ARKIVFOTO: Veteranskipet Børøysund på vei til kai i Oslo. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Ifølge NTB er det snakk om skipet Børøysund som har gått på grunn.

Laila Andresen, styreleder i Norsk Veteranskibsklubb, som eier fartøyet, sier at hun har fått melding om at alt er vel med passasjerene, ifølge NTB.

– Båten har fått slagside, og det foregår en rolig evakuering, sier Andresen til NTB.

Skipet sendte ut nødmelding og har opplyst til HRS at det har fått slagside og står på grunn.