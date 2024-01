Pårørende ber om hjelp: – Ønsker at flest mulig skal bidra

STAVERN (TV 2): Søndag fortsetter søket etter den savnede kvinnen i Stavern for fullt. Nå ønskes de frivillige også velkommen av politiet.

Det er fem døgn siden en mann i 50-årene ble funnet død i en bolig i Stavern. I etterkant ble mannens samboer, en kvinne i 40-årene, siktet for drap.



Fredag sa politiet at mistankegrunnlaget mot kvinnen er svekket, og at de antar at hun er omkommet.

Ifølge kvinnens pårørende har de ikke fått livstegn fra henne siden 30. desember.

LETER: Politiet leter fortsatt etter den savnede kvinnen som er siktet etter at en mann ble funnet død i Stavern tirsdag. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Politiet samarbeider med Røde kors og Norske redningshunder om å lete etter kvinnen. Søndag fortsetter søket i området rundt parets bolig.

– Vi fortsetter der vi slapp. Det er viktig at vi leter grundig igjennom området rundt åstedet for å være helt sikre på at hun ikke befinner seg der, sier innsatsleder Bernt Aamodt i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet snudde

I tillegg til søket som ble organisert av politiet, valgte også frivillige å søke på egenhånd lørdag til tross for at politiet frarådet det.

Søndag har politiet snudd, og velger å koordinere søket med de frivillige som leter etter kvinnen.

«Politiet ønsker at alle frivillige og hunder møter opp klokken 12 utenfor porten til Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern».

FRIVILLIGE: I god tid før klokken 12 søndag hadde allerede noen frivillige møtt opp ved møtepunktet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

De ber alle med med GPS og/eller spesiell kompetanse om å gi beskjed slik at politiet kan bruke de på best mulig måte.

Alle som ikke rakk oppmøtet, men som likevel vil bistå, kan ringe telefon 990 39 686 eller 405 16 541. Nummert går til privatpersoner, som vil videreformidle kontakt til politiet og Røde Kors. Det opplyser bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs.

Fikk beklagelse

Klokken 12 hadde politiet et møte med familien til kvinnen.

– Da ga politiet en beklagelse til de pårørende for hvordan de hadde håndtert søket, sier Andenæs.

På vegne av familien er bistandsadvokaten glad for at politiet vil samarbeide og overta koordineringen av det frivillige søket.

– De pårørende ønsker at flest mulig skal bidra i søket, både privatpersoner og organisasjoner, sier Andesnæs.

BISTANDSADVOKAT: Ellen Holager Andenæs forteller at de pårørende håper at flest mulig vil bidra i søket søndag. Foto: Torstein Wold / TV 2

At politiet tidligere frarådet frivillige å lete, falt ikke i god jord hos de pårørende. Lørdag trosset rundt 30 mennesker politiets oppfordring og søkte etter kvinnen.

– Samarbeidet startet allerede i går, men det tok tid. Dette har vært veldig frustrerende for de pårørende, men nå ser det ut til å gå bedre. Første prioritet nå er uansett å finne henne, ikke gnage på det som var, sier Andesnæs.

SPOR: Politiet leter rundt åstedet i samarbeid med Røde Kors. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Ønsket ikke legge ned forbud

– Familien har vært kritiske til at de ikke fikk lov til å hjelpe til i søket etter kvinnen. Hvordan er utviklingen der?

– Vi har nok snakket litt forbi hverandre. Vi har aldri ønsket å legge ned noe forbud mot at de skal søke, sier Aamodt til TV 2.

Han forklarer at politiet først ville organisere søket uten andre involverte. Dette av hensyn til kvaliteten på søket og sikkerheten til mannskapene.

– Men nå skjønner vi at de har et antall frivillige og hunder, så da ønsker vi at de søker mer målrettet i henhold til hvordan etterforskningen står, sier han.

Mens politiet fortsatt har sperret av et område rundt åstedet hvor de søker, vil de frivillige tildeles andre områder.

– Det ingenting vi heller vil enn å finne kvinnen så fort som mulig. Vi ønsker de frivillige velkommen, men innenfor politisperringene må vi har vårt område.

Lørdag opplyste politiet om at de hadde gjort et interessant funn i nærheten av åstedet.

– Det ble gjort funn, men de ble raskt sjekket ut og var ikke relevante for saken, dessverre, sier Aamodt.

Ber om hjelp

Politiet vet ikke hva som har skjedd med kvinnen eller hvor hun befinner seg. I helgen har de konsentrert søket rundt boligen til paret.

– Vi har ikke grunnlag for å si at vi tror hun er der. Vi har lite informasjon om hvor hun kan være og da er vår jobb å utelukke at hun ikke ligger tett på åstedet, sier Aamodt.

SØK: Hundepatruljer leter i området nær boligen. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

I pressemeldingen ber de også alle som bor i nærområdet om hjelp.

– Det vil være til stor hjelp for oss om de som bor i området, ser i egne garasjer, boder eller liknende og sier ifra til oss om det skulle være noe som kan være av interesse for etterforskningen og søket, sier Aamodt.

Han viser til at det har vært kraftig snøfall i Stavern siste tiden.

– Det kan derfor være lurt at man også fjerner snø som kan ha dekket til aktuelle områder, sier innsatslederen.

Tips i saken kan meldes til politiet på nummeret 476 96 500.