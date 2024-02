Pågripes under minnemarkeringer: – Ekstremt risikabelt

Folk samles for å minnes den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Ifølge den uavhengige menneskerettsgruppa OVD-Info ble mer enn 100 pågrepet i slike demonstrasjoner i Russland fredag. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB

Risikoen er ekstremt høy for russere som vil ut i gatene og minnes Navalnyj, skriver avisen Meduza. I natt er minst 100 pågrepet

Den russiske eksilavisen Meduza advarer: Det er ekstremt risikabelt å delta i en markering til minne om Alexej Navalnyj nå.

Og det stemmer. Allerede natt til lørdag er det kjent at mer enn 100 personer er pågrepet rundt om i Russland i forbindelse med minnedemonstrasjoner til ære for opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, ifølge OVD-Info, som overvåker pågripelser av opposisjonelle i Russland.

Hjelper russere å vurdere risiko

I en egen artikkel hjelper avisen leserne med å vurdere risikoen hvis de har tenkt til å markere Navalnyjs bortgang likevel.

Russere tok til gatene helt spontant. Regionale myndigheter sperret av monumenter for ofre for politisk undertrykkelse, der det ble lagt ned blomster, skriver Meduza. Moskvas påtalemyndighet har allerede advart moskovittene mot en ukoordinert masseaksjon i sentrum av byen.

Flere av de minst hundre pågripelsene OVD-info rapporterer om, ble gjort da folk la ned blomster ved minnesmerker over folk som ble forfulgt i sovjettiden.

Risikerer seks års fengsel

Meduza opplyser at en minnemarkering i verste fall kan føre til straffesak for deltakelse i aktivitetene til en ekstremistisk organisasjon. Dette kan skje hvis myndighetene bestemmer at protestene er organisert av Anti-Corruption Foundation. Organisasjonen, som ble grunnlagt av Navalnyj i 2011, regnes som en ekstremistisk organisasjon.

Strafferammen er seks års fengsel.

– Hvis du er redd for en straffesak, må du sjekke sosiale nettverk før du drar til minnemarkeringer. Fjern referanser til organisasjonen og Navalnyj derfra, er avisens råd.



For hvis det opprettes en traffesak, kan innleggene i sosiale medier brukes som bevis for deltakelse i en ekstremistisk organisasjon.

De anbefaler også å sørge for å være i kontakt med OVD, slik at menneskerettighetsaktivister kan vite hvor du er og bistå hvis det oppstår problemer.

I tillegg anbefaler de å installere en VPN på telefonen, eller kan du miste tilgang til Telegram og WhatsApp. Dette fordi russiske myndigheter ifølge avisa har blokkert appene i det siste.

Hvis russiske myndigheter i stedet definerer minnestunden som «aktivitetene til en uønsket organisasjon», er den maksimale straffen en bot på 15 000 rubler. (1 703,61 NOK med dagens kurs).

Det er ikke kjent hva slags eventuell siktelse som er tatt ut mot de 100 pågrepne.

Navalnyj er beskrevet som Russlands president Vladimir Putins argeste kritiker. Ifølge russiske fengselsmyndigheter døde han brått etter en spasertur fredag.

Han sonet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, langt mot nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år. Han ble pågrepet i 2020 da han returnerte til Russland fra Tyskland, der han var for å motta behandling etter å ha blitt forgiftet.