Pacemaker reddet livet til Jan Øyvind: – Bedre sikret enn de fleste

Tidligere denne uken ble det kjent at kong Harald (87) har for lav hjertefrekvens – og derfor skal få satt inn permanent pacemaker etter operasjonen.

Dette skjedde etter at han sist uke ble lagt inn på Sultanah Maliha-sykehuset på Langkawi i Malaysia, hvor han ble behandlet for en ukjent infeksjon.

En annen som har levd som en konge med pacemaker er tidligere TV 2-profil Jan Øyvind Helgesen (74). Han fikk satt inn dette etter en hendelse i 2018.

– Fullt kaos

Alt skjedde en vinterdag i februar 2018 – da han var nede ved porten der han bor, på vei til IKEA med henger.

Så gikk alt i svart.

– Det var fullt kaos. Da hadde datteren min kommet rett bak meg, og så at jeg satt på bakken. Hun skjønte med én gang hva det handlet om, og har gått på hjerte- og lungeredning – og gikk til verks så det knakte i ribbeina, forteller han til TV 2 og fortsetter:

– Hun presset og holdt på mens hun ringte 113. De var der veldig fort, og da fikk jeg elektrisk støt. Så var det rett på Ullevål sykehus.

Da gikk det to uker før han fikk operert inn en pacemaker kombinert med en hjertestarter.



Siden den gang har apparatet vært i aksjon flere ganger – og det tok ikke lang tid fra utskrivelsen før det skjedde igjen.

– Ikke så lenge etter at jeg kom hjem fra Ullevål fikk jeg en ny hjertestans, og da var jeg bevisstløs. Du er jo den siste som får vite det, og det blir svart når det ikke kommer oksygen i systemet og hjertefunksjonen stopper.

– Da jeg var på vei opp igjen var det som å komme fra bunnen og opp mot lyset – så smalt den én gang til.

74-åringen forteller at man kjenner følelsen av støtet som kommer fra pacemakeren, noe som fikk han til å rope «Oi!» – selv om han var bevisstløs.

– Jeg lever først og fremst på grunn av datteren min som var så resolutt. «Uten henne så kunne det gått helt galt», sa de på sykehuset.

Kan gi kraftig elektrisk støt

Torkel Steen, overlege ved Pacemaker- og ICD-senteret på Oslo universitetssykehus, Ullevål, forteller at det er mellom 600 og 800 volt i et slikt støt.

Dette lille apparatet, som kong Harald skal få operert inn når han er frisk nok og infeksjonsfri, sier Steen er livreddende.

LIVREDDENDE: Det lille apparatet til venstre er en pacemaker. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Det Jan Øyvind fikk var en hjertestarter, som kan gi et kraftig elektrisk støt. Det sies at kong Harald trenger er en pacemaker som sørger for at det ikke går for langsomt, og i noen tilfeller er den absolutt livreddende. Men i andre tilfeller påvirker det livskvaliteten mer.

Selv om operasjonen kan høres komplisert ut, forteller overlegen at den er rimelig enkel:

OPERASJON: Overlege Torkel Steen forteller at det er en enkel operasjon. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Man lager et snitt på skrå, cirka fem centimeter over brystmuskelen, og så lager man en lomme ned under hud og fett oppå muskelen. Så går det en stor blodåre fra armen og inn mot kroppen, som er like tykk som en finger, forteller han og fortsetter:

– Den stikker man hull i – hvor mange avhenger av hvor mange ledninger pasienten trenger. Så trer man den ned gjennom blodåresystemet, og en ledning går til høyre hovedkammer. Veldig ofte legger man også en ledning i høyre forkammer, og en ledning rundt hjertet og ut på venstre side hvis pasienten trenger det.

37.000 nordmenn lever med pacemaker

Overlegen forteller at denne ikke ruster, og at batteriet inni har 10 års drift.

VIL FØLE SEG BEDRE: Overlege Torkel Steen forteller at Kong Harald høyst sannsynlig vil føle seg bedre etter at han får operert inn pacemaker. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

37.000 nordmenn har i dag satt inn pacemaker, og Helgesen forteller at han ikke lever med frykt – men heller en slags «forsikring».

– Jeg er bedre sikret enn de fleste andre som måtte få et hjerteproblem, men det er viktig med oppfølging. Hjemme har jeg en monitor som kommuniserer med Ullevål sykehus, og for ikke så lenge siden ble jeg ringt opp av dem – for de så at jeg hadde noen uregelmessigheter.

Likevel forteller 74-åringen at han skulle ønske at han følte seg annerledes – og var i stand til å gjøre ting han ikke kunne, før denne ble operert inn.

– Det hadde vært en enkel måte å komme i form på, men jeg er redd jeg må gjøre den jobben selv.

Overlege Torkel Steen sier at når kong Harald får satt inn en permanent pacemaker, så vil han høyst sannsynlig raskt føle seg bedre:

– Pacemakeren er ikke til hinder for et vanlig liv. Vi har folk som går Birken, sykler Trondheim til Oslo – alt er mulig.

Grunnen til at man må være infeksjonsfri, kommer av at bakteriene kan sette seg på pacemakeren, ledningene og på pacemaker-boksen:

– Derfor vil man gjerne la pasienten gå med midlertidig pacemaker til infeksjonen er helt vekk.