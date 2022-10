På vakt for Nato: – Et tydelig signal til Russland

LITAUEN (TV 2) Væpnede norske soldater er på plass i det tidligere Sovjet for å beskytte Øst-Europa mot Russland.

Klokken fem om morgenen går alarmen. Sammen med kolleger fra Tyskland, Nederland og Belgia gnir i underkant av 200 norske soldater søvnen ut av øynene. På med uniformer, frem med våpen og magasiner. Stridssekker løftes opp og så bærer det ut til de pansrede vognene på larveføtter – personellkjøretøy og stridsvogner. Så fraktes soldater og kjøretøy sørøstover i Litauen, mot grensen til Belarus.



Flere tusen Nato-soldater deltar i øvelsen som er en klar advarsel til Vladimir Putin: Ligg unna Nato!

– Tydelig signal

– Det er viktig for Litauen og de andre baltiske landene at Nato er tungt til stede. At vi forsvarer hver eneste kvadratcentimeter av Nato-territoriet.

SIGNAL: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener Norges tilstedeværelse sender et tydelig signal til Russland. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) snakker om de i underkant av 200 norske soldatene som er basert i Litauen. De er blant de norske soldatene som er tettest på krigen i Ukraina.

– Det er et veldig tydelig signal til Russland om at Nato står samlet og at vi forsvarer alle medlemsland fullt ut, sier Gram til TV 2.

Panservognene lastes opp og raser innover i et skogsområde. Didrik fra Kristiansand er en av de frivillige som har vervet seg til tjeneste utenfor Norge. Krigen i Ukraina preger alle.

Moskva følger med

– Man kan jo ikke være her nede uten å tenke på det. Og den treningen vi gjør, blir bare mer reell, sier sørlendingen.

– Utenlandstjeneste i seg selv er jo givende, men særdeles nå. I hvert fall slik den politiske situasjonen er.

Øvelsen blir lagt merke til i Kreml. Nato-landenes støtte til Ukraina gjør krigen vanskeligere for Russland. Unge, russiske soldater faller i kampen mot ukrainske soldater utstyrt med toppmoderne vestlige våpensystemer.

– Det pågår en krig i Europa, Da er det viktig at vi viser at vi har kapasiteter og alliert samhold mot trusler som vil oppstå, sier forsvarsministeren.

SJEF: Kaptein Eirik Østbye Andresen er sjef for det norske bidraget. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

Rustet for krig

Stillinger blir etablert i et skogholt. Dette var en gang en del av Sovjetunionen. Nå er det Nato, noe Russlands president Vladimir Putin hevder er en provokasjon i seg selv.

Kaptein Eirik Østbye Andresen er sjef for det norske bidraget, en pansret infanteribataljon. Han hevder at bidraget er svært verdifullt.

– Jeg tror den situasjonen vi har i Europa nå, en spent situasjon, gir forståelse av det oppdraget vi har her nede med tanke på å forsvare Nato-territoriet i Baltikum, sier Andresen til TV 2.