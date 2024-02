Overvann på veiene: – Vær oppmerksom og kjør forsiktig

Store mengder nedbør i løpet av torsdag kveld og natt til fredag har ført til mye overvann på både hovedveier og småveier på Østlandet fredag morgen. Også på Vestlandet meldes det om glatte veier.

– Stedvis er det veldig mye vann. Vi har noen plasser med opp mot 40–50 centimeter snø og vann som blandes, som har ført til at biler har stoppet i store dammer og da er det vanskelig å passere, som fører til problemer i trafikkflyten, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralens Øst til TV 2 like over klokken 07.

– Vær obs

Dahl sier de utfordrende forholdene kan komme brått på, men hans inntrykk er at de fleste er klar over det og avpasser kjøringen etter forholdene.

– Vær oppmerksom og kjør forsiktig. Vi ber bilistene være obs på dette og tilpasse farten, skriver Vegtrafikksentralen sør på X/Twitter.

Utover fredagen er det ventet temperaturer på Østlandet.

Det er sendt ut gult farevarsel for is på veiene for store deler av Sør-Norge ettersom helgen starter med underkjølt regn og dermed glatte veier. Farevarselet strekker seg fra Sauda i Vestland, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

Farevarselet varer frem til fredag klokken 12.

– Grunnet mye regn er det steder med mye vann i veibanen. Vi ber bilistene være obs på dette og tilpasse farten. Entreprenørene er ute og jobber med å få fikset det, skriver Vegtrafikksentralen Sør fredag morgen.

FAREVARSEL: Advarer om is på veiene i dette området. Foto: Meteorologisk institutt

Trafikkuhell

Det er ventet mye trafikk på veiene, med tanke på at fredag er utfartsdag for tusenvis av innbyggere som skal ta vinterferie i Oslo og Akershus.

Natt til fredag har det foreløpig ikke vært meldt om mange ulykker på grunn av forholdene, men utenfor Voss havnet et vogntog i elven på E16 Sivletunnelen og Stalheimtunnelen.

Ingen ble skadet ulykken, men vogntoget har lekket en del diesel ut i den aktuelle elven. Vogntoget, som for anledningen var lastet med fisk, skal bli fjernet i løpet av fredagen. Veien har vært stengt i en lengre periode i løpet av natten, men er nå åpnet igjen.

Politiet opplyser at det er glatt på stedet.