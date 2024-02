Overvann på veiene: – Kan komme brått på

Store mengder nedbør i løpet av torsdag kveld og natt til fredag har ført til mye overvann på både hovedveier og småveier på Østlandet fredag morgen.

Utover fredagen er det ventet milde temperaturer og og at nedbøren fortsetter.



Noen steder er det opp mot 40-50 centimeter med snø og vann som blandes, som har ført til at biler har stoppet opp i dammer, forteller trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen Øst.

– Vi jobber med å åpne brøytekanter, slik at vannet trekker seg ut fra veibanen. Intensiteten på nedbøren har gitt seg, så forholdene begynner å bli bedre, men det er fremdeles lokale utfordringer som kan komme brått på, sier han.

– Derfor må de som skal ut å kjøre, beregne god tid og ta det pent.

BLØTT: Det har samlet seg mye vann i veibanen flere steder. Foto: Foto: Simen Askjer / TV 2

Farevarsel for is

– Hvordan er prognosen fremover?

– Det kommer an på intensiteten på nedbøren. Vi har et håp om at de skal bli bedre på hovedveiene med tiltak som blir gjort, som først og fremst vil gi mindre vannplaning og hindre at det danner seg dammer i veibanen.

Han sier det er spesielt på fylkesveiene at overvannet har gitt utfordringer og fare for vannplaning.

– Høyere opp i terrenget og til fjells er utfordringen at det er isete og glatt, sier Dahl.

Det er sendt ut gult farevarsel for is på veiene for store deler av Sør-Norge ettersom helgen starter med underkjølt regn og dermed glatte veier. Farevarselet strekker seg fra Sauda i Vestland, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

Farevarselet for is på Østlandet varer frem til klokken 10.

FAREVARSEL: Advarer om is på veiene i dette området. Foto: Meteorologisk institutt

Avinor: – Må regne med at det kan bli forsinkelser

På Gardermoen har brøytemannskaper vært ute i hele natt for å sikre at flytrafikken skal flyte greit – med store nedbørsmengder og glatt underlag.

Det er utfartsdag for tusenvis av innbyggere som skal ta vinterferie i Oslo og Akershus. Avinors prognoser tilsier at rundt 75.000 passasjerer skal reise fra Gardermoen fredag, sier pressevakt Monica Fasting.

– Det er forholdsvis mange. Brøytemannskapene har gått på med kjemikalier for å sørge for at det er trygt for flyene, da det er glatt ute, men man må regne med at det kan bli forsinkelser. Morgentrafikken flyter foreløpig greit, sier Fasting like før klokken 08.



Bil havnet på taket

Like over klokken 09 ble E6 ved Abildsø stengt i høyre felt i retning Ryen på grunn av overvann. Veien ble åpnet igjen i 10-tiden.



E18 ved Holmestrand var i en periode stengt i sørgående retning etter en trafikkulykke. En bil hadde fått sleng, snurret rundt og landet på taket, melder politiet.

– En bil lå på siden, de to personene involvert var oppegående. Vi sikret skadestedet og gjorde bilen strømløs, sier utrykningsleder Daniel Weberg i Vestfold interkommunale brannvesen på X.

– Det er ikke spesielt glatt på stedet, sier utrykningslederen.