Overrasket i blå kjole: – Er enklere for gutta

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen stiller i blå kjole på partilederdebatten. Tradisjonelt har partiledere ofte valgt klær som speiler partifargene. Den ferske Rødt-lederen viser at man trenger ikke kle seg i Rødt for å stemme nettopp Rødt:

– Jeg synes det er fint, og så tenker jeg at det er politikken som er viktigst for folk, og folk klarer å tenke selv. Det er ikke kjolen som bestemmer, håper jeg, sier hun.

– Enklere for gutta



Men hva toppolitikere har på seg, og hvordan de ser ut, er veldig viktig, ifølge Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

– Fordi det er enten vi snakker om det eller ei, er det med på å forme inntrykket vi får av dem. Derfor har partilederne også stylister som hjelper dem med utseende og hva de skal ha på seg. Fordi at man skal ha et utseende som er pent og behagelig, som mange kan like og identifisere seg med, sier hun på Bakrommet på Deichmann før onsdagens partilederdebatt.

– Men ikke for pent, ikke for oppsiktsvekkende, for det skal ikke komme i veien for budskapet, sier Aurdal.



– Jeg tror det er et poeng at det er litt enklere for gutta - for det er på med dressjakka og skjorta. Og vi får færre spørsmål om hva vi har på oss, hvorfor vi har det på oss og hva vi har tenkt med det, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Det er kanskje ikke slik det skulle ha vært, men det er nå hvert fall fremdeles slik.

– En stor illusjon



Noe av det aller viktigste for en politiker er å være en avsender av et budskap som man kjenner igjen fra gang til gang, ifølge kunst- og motehistoriker Ragnhild Brockmann.

– Vi lever i en tid hvor vi har en forståelse av at det vi kler oss i er den personen vi er. Det er selvfølgelig en stor illusjon, sier hun.

Slik tenker vi også om politikere og offentlige personer, ifølge Brochmann.

– Vi har lyst til å tro at vi vet noe om dem. Og det vet også alle som er i offentlighetens søkelys - at de blir sett og at de blir lest.

– Det er særlig en situasjon som gjelder kvinner - kvinner blir hyppig lest for sånn de presenteres i offentligheten, sier Brochmann.