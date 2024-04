Overdosedødsfall i Bergen etterforskes som drap

En av de tre tidligere siktede er nå siktet for drap på en 18 år gammel mann.

I november 2023 rykket politiet ut til en adresse i Bergen sentrum, etter at det ble lagt ut en video av en livløs person. Der fant de en 18 år gammel mann død.

Tre personer ble siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, ved å ha bidratt til at han fikk i seg narkotiske stoffer som satte han i livsfare og deretter unnlot å skaffe hjelp.

Det ble konkludert etter obduksjon med at mannen døde av overdose, men politiet mener nå det er skjellig grunn til å sikte en av de tre tidligere siktede, for drap.

Det kommer frem i en pressemelding fra Vest politidistrikt, som har fått bistand av Kripos i etterforskningen.

Siktede er en 21 år gammel mann, som er pågrepet og fremstilles for varetektsfengsling torsdag. Politiet utelukker ikke flere pågripelser, men sier de per nå ikke har «grunnlag for å pågripe eller fengsle flere».

To av de siktede ble også siktet for å ha filmet avdøde, og delt det på sosiale medier.

Pågrepet på vei ut av fengsel

Politiinspektør Janne Ringset Heltne sier det er en samlet vurdering som gjør at de nå sikter den ene mannen for forsettlig drap.



– Det er opplysninger som vi har fremskaffet under etterforskningen av saken. Vi har gjennomført en rekke vitneavhør, og hentet inn tekniske opplysninger, sier Heltne til TV 2.

Den drapssiktede ble pågrepet onsdag, i Bergen fengsel.

– Han ble pågrepet i forbindelse med at han skulle løslates for noe annet. Pågripelsen gikk greit for seg, sier Heltne.

FUNNET DØD_ 18-åringen ble funnet død i en leilighet i Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Nekter å forklare seg

Heltne beskriver mannen som en kjenning av politiet, som har flere mindre dommer bak seg. Han har nektet å forklare seg for politiet.

Siktelsen mot de to andre involverte er uendret. De er ikke lenger varetektsfengslet.

Det var kun disse tre og avdøde som var i leiligheten da politiet ankom, men en del av etterforskningen er å finne ut om det kan ha vært andre der i forkant.

Også et eventuelt motiv vil være en del av etterforskningen.

– Det med å avdekke motiv er en del av etterforskningen, og jeg kan ikke gå nærmere inn på det nå. Vi etterforsker ut fra flere hypoteser, sier Heltne.