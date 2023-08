Over hundre stengte veier som følge av «Hans»

Som følge av uværet «Hans» har det gått en rekke flere jordras, og flere veier i Sør-Norge er stengt som følge av jordras og flom.

Vegtrafikksentralen har klokken 10.55 registrert 134 stengte punkter som kan relateres til skred og oversvømmelser på Sør- og Østlandet.

Stenginger ved kommunale veier kommer i tillegg.

Trolig blir det bare verre i løpet av dagen, sier trafikkoperatør Anne Hårstad i Vegtrafikksentralen Øst.

– Nå kan du runde en sving og oppleve at veien er borte. Her er det veldig, veldig viktig å ta det med ro. Hold deg hjemme i dag om du ikke trenger å kjøre. Dette er ikke en dag for å reise, sier Hårstad.

Stengt mellom byer

E6 mellom Trondheim og Oslo er stengt en rekke steder på grunn av flom og jordskred. Der har man valgt å stenge fjellovergangen over Dovrefjell ved Granmo camping.

Riksvei 3 var tidligere onsdag morgenalternativ rute for transport mellom Oslo og Trondheim. Her er det også stengt i 11-tiden.

Riksvei 15 mellom Otta-Bismo og Sjåk i Innlandet er også stengt i begge retninger grunnet flere jordskred og store vannmengder.

E16 er også stengt mellom Aurdal og Bjørgo grunnet oversvømmelse, samt ved Bagn i Valdres.

Det er også store problemer med kjøring mellom øst og vest i landet.



– Det er nesten håpløst, sier Hårstad.

Her er det enten å kjøre kystveien langs E39, eller E134 mellom Drammen og Haugesund som gjelder dersom du for eksempel skal mellom Bergen og Oslo.

Togtrøbbel

Togtrafikken er onsdag formiddag også hardt rammet. Bergensbanen ventes å måtte være stengt i alle fall ut torsdagen, opplyser Bane Nor.

Disse toglinjene er pr. klokken 11.17 stengt på grunn av uværet: